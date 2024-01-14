https://ria.ru/20240114/raketa-1921264689.html
Минобороны Японии проанализировало полет ракеты, запущенной КНДР
Минобороны Японии проанализировало полет ракеты, запущенной КНДР - РИА Новости, 14.01.2024
Минобороны Японии проанализировало полет ракеты, запущенной КНДР
Высота полета ракеты КНДР составила 50 километров, дальность полета 500 километров, сообщило министерство обороны Японии. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T12:24
2024-01-14T12:24
2024-01-14T12:29
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ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Высота полета ракеты КНДР составила 50 километров, дальность полета 500 километров, сообщило министерство обороны Японии. "Северная Корея провела пуск баллистической ракеты в 14.53 (8.53 мск) в северо-восточном направлении. В настоящее время идет анализ информации, но предположительно высота полета баллистической ракеты составила более 50 километров, дальность полета по меньшей мере 500 километров, она упала в районе восточного побережья корейского полуострова в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии", - говорится в заявлении минобороны. Ущерба японским воздушным и морским судам не обнаружено. В связи с пуском при канцелярии премьер-министра Японии был создан кризисный штаб. Япония заявила протест Северной Корее в связи с пуском. Это первый ракетный пуск Северной Кореи в этом году.
https://ria.ru/20240112/ukraina-1920912119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, японское море, кндр (северная корея)
В мире, Япония, Японское море, КНДР (Северная Корея)
Минобороны Японии проанализировало полет ракеты, запущенной КНДР
Минобороны Японии: высота полета запущенной КНДР ракеты составила 50 километров
ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Высота полета ракеты КНДР составила 50 километров, дальность полета 500 километров, сообщило министерство обороны Японии.
"Северная Корея провела пуск баллистической ракеты в 14.53 (8.53 мск) в северо-восточном направлении. В настоящее время идет анализ информации, но предположительно высота полета баллистической ракеты составила более 50 километров, дальность полета по меньшей мере 500 километров, она упала в районе восточного побережья корейского полуострова в Японском море
за пределами исключительной экономической зоны Японии", - говорится в заявлении минобороны.
Ущерба японским воздушным и морским судам не обнаружено.
В связи с пуском при канцелярии премьер-министра Японии был создан кризисный штаб. Япония заявила протест Северной Корее в связи с пуском.
Это первый ракетный пуск Северной Кореи в этом году.
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