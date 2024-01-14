https://ria.ru/20240114/raketa-1921264689.html

Минобороны Японии проанализировало полет ракеты, запущенной КНДР

Минобороны Японии проанализировало полет ракеты, запущенной КНДР - РИА Новости, 14.01.2024

Минобороны Японии проанализировало полет ракеты, запущенной КНДР

Высота полета ракеты КНДР составила 50 километров, дальность полета 500 километров, сообщило министерство обороны Японии. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T12:24

2024-01-14T12:24

2024-01-14T12:29

в мире

япония

японское море

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Высота полета ракеты КНДР составила 50 километров, дальность полета 500 километров, сообщило министерство обороны Японии. "Северная Корея провела пуск баллистической ракеты в 14.53 (8.53 мск) в северо-восточном направлении. В настоящее время идет анализ информации, но предположительно высота полета баллистической ракеты составила более 50 километров, дальность полета по меньшей мере 500 километров, она упала в районе восточного побережья корейского полуострова в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии", - говорится в заявлении минобороны. Ущерба японским воздушным и морским судам не обнаружено. В связи с пуском при канцелярии премьер-министра Японии был создан кризисный штаб. Япония заявила протест Северной Корее в связи с пуском. Это первый ракетный пуск Северной Кореи в этом году.

https://ria.ru/20240112/ukraina-1920912119.html

япония

японское море

кндр (северная корея)

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Варвара Скокшина

в мире, япония, японское море, кндр (северная корея)