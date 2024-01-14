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КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии
КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии - РИА Новости, 14.01.2024
КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии
Со стороны Северной Кореи, предположительно, выпустили баллистическую ракету, сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на Минобороны. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T09:09
2024-01-14T09:09
2024-01-14T15:30
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ТОКИО, 14 янв — РИА Новости. Со стороны Северной Кореи, предположительно, выпустили баллистическую ракету, сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на Минобороны."Призываем морские и воздушные суда следить за актуальной информацией, в случае обнаружения фрагментов не приближаться к ним и сообщить в службу безопасности на море", — добавили в ведомстве.Как отметили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ), неопознанную баллистическую ракету запустили в сторону Восточного (Японского. — Прим. ред.) моря.Других подробностей и технических параметров запуска пока не приводится.Позднее служба безопасности на море Японии со ссылкой на Минобороны сообщила, что ракета, предположительно, уже упала.Ранее в ОКНШ сообщали, что КНДР с конца прошлого года начала проводить регулярные зимние учения, их характер и масштаб сопоставим с предыдущими.Последний раз Северная Корея запускала ракету в середине декабря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, япония, кндр (северная корея)
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея)
КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии
В Японии заявили, что КНДР провела, предположительно, пуск баллистической ракеты
ТОКИО, 14 янв — РИА Новости. Со стороны Северной Кореи, предположительно, выпустили баллистическую ракету, сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на Минобороны.
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"Призываем морские и воздушные суда следить за актуальной информацией, в случае обнаружения фрагментов не приближаться к ним и сообщить в службу безопасности на море", — добавили в ведомстве.
Как отметили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ), неопознанную баллистическую ракету запустили в сторону Восточного (Японского. — Прим. ред.) моря.
Других подробностей и технических параметров запуска пока не приводится.
Позднее служба безопасности на море Японии со ссылкой на Минобороны сообщила, что ракета, предположительно, уже упала.
Ранее в ОКНШ сообщали, что КНДР с конца прошлого года начала проводить регулярные зимние учения, их характер и масштаб сопоставим с предыдущими.
Последний раз Северная Корея запускала ракету в середине декабря.
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