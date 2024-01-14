https://ria.ru/20240114/raketa-1921245047.html

КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии

КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии - РИА Новости, 14.01.2024

КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии

Со стороны Северной Кореи, предположительно, выпустили баллистическую ракету, сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на Минобороны. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T09:09

2024-01-14T09:09

2024-01-14T15:30

в мире

япония

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 14 янв — РИА Новости. Со стороны Северной Кореи, предположительно, выпустили баллистическую ракету, сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на Минобороны."Призываем морские и воздушные суда следить за актуальной информацией, в случае обнаружения фрагментов не приближаться к ним и сообщить в службу безопасности на море", — добавили в ведомстве.Как отметили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ), неопознанную баллистическую ракету запустили в сторону Восточного (Японского. — Прим. ред.) моря.Других подробностей и технических параметров запуска пока не приводится.Позднее служба безопасности на море Японии со ссылкой на Минобороны сообщила, что ракета, предположительно, уже упала.Ранее в ОКНШ сообщали, что КНДР с конца прошлого года начала проводить регулярные зимние учения, их характер и масштаб сопоставим с предыдущими.Последний раз Северная Корея запускала ракету в середине декабря.

https://ria.ru/20240110/vrag-1920449545.html

япония

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, япония, кндр (северная корея)