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КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии - РИА Новости, 14.01.2024
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09:09 14.01.2024 (обновлено: 15:30 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/raketa-1921245047.html
КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии
КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии - РИА Новости, 14.01.2024
КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии
Со стороны Северной Кореи, предположительно, выпустили баллистическую ракету, сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на Минобороны. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T09:09
2024-01-14T15:30
в мире
япония
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 14 янв — РИА Новости. Со стороны Северной Кореи, предположительно, выпустили баллистическую ракету, сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на Минобороны.&quot;Призываем морские и воздушные суда следить за актуальной информацией, в случае обнаружения фрагментов не приближаться к ним и сообщить в службу безопасности на море&quot;, — добавили в ведомстве.Как отметили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ), неопознанную баллистическую ракету запустили в сторону Восточного (Японского. — Прим. ред.) моря.Других подробностей и технических параметров запуска пока не приводится.Позднее служба безопасности на море Японии со ссылкой на Минобороны сообщила, что ракета, предположительно, уже упала.Ранее в ОКНШ сообщали, что КНДР с конца прошлого года начала проводить регулярные зимние учения, их характер и масштаб сопоставим с предыдущими.Последний раз Северная Корея запускала ракету в середине декабря.
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в мире, япония, кндр (северная корея)
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея)
КНДР провела пуск баллистической ракеты, заявили в Японии

В Японии заявили, что КНДР провела, предположительно, пуск баллистической ракеты

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР
Кадры запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР. Архивное фото
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ТОКИО, 14 янв — РИА Новости. Со стороны Северной Кореи, предположительно, выпустили баллистическую ракету, сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на Минобороны.
«

"Призываем морские и воздушные суда следить за актуальной информацией, в случае обнаружения фрагментов не приближаться к ним и сообщить в службу безопасности на море", — добавили в ведомстве.

Как отметили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ), неопознанную баллистическую ракету запустили в сторону Восточного (Японского. — Прим. ред.) моря.
Других подробностей и технических параметров запуска пока не приводится.
Позднее служба безопасности на море Японии со ссылкой на Минобороны сообщила, что ракета, предположительно, уже упала.
Ранее в ОКНШ сообщали, что КНДР с конца прошлого года начала проводить регулярные зимние учения, их характер и масштаб сопоставим с предыдущими.
Последний раз Северная Корея запускала ракету в середине декабря.
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