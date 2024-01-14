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ЦАХАЛ заявил о ликвидации 9000 радикалов в Газе за сто дней конфликта - РИА Новости, 14.01.2024
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23:19 14.01.2024 (обновлено: 23:26 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/radikaly-1921331452.html
ЦАХАЛ заявил о ликвидации 9000 радикалов в Газе за сто дней конфликта
ЦАХАЛ заявил о ликвидации 9000 радикалов в Газе за сто дней конфликта - РИА Новости, 14.01.2024
ЦАХАЛ заявил о ликвидации 9000 радикалов в Газе за сто дней конфликта
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье сообщила, что за 100 дней вооруженного конфликта с ХАМАС в секторе Газа были ликвидированы более 9 тысяч радикалов,... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T23:19
2024-01-14T23:26
в мире
израиль
россия
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владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье сообщила, что за 100 дней вооруженного конфликта с ХАМАС в секторе Газа были ликвидированы более 9 тысяч радикалов, что, по израильским оценкам, соответствует примерно одной трети личного состава организации. Согласно данным ЦАХАЛ, обнародованным по итогам 100 дней войны с ХАМАС, начавшейся 7 октября, израильские силы ликвидировали двух командиров бригад ХАМАС, 19 командиров батальонов и более 50 командиров рот. В общей сложности за время вооруженной эскалации армия Израиля атаковала порядка 30 тысяч объектов инфраструктуры ХАМАС в палестинском анклаве. По данным израильских военных, c 7 октября в рамках обострения конфликта с ливанским движением "Хезболлах" на юге Ливана были ликвидированы порядка 170 радикалов и атакованы около 750 целей. На Западном берегу с 7 октября ЦАХАЛ провел более 40 крупных контртеррористических операций, по итогам которых были арестованы более 2,650 разыскиваемых палестинцев, из которых 1300 имеют связи с ХАМАС. За это время на палестинских территориях были разрушены 14 домом террористов. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 23 968, более 60 тысяч человек получили ранения. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240114/khezbolla-1921328925.html
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в мире, израиль, россия, ливан, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Ливан, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил о ликвидации 9000 радикалов в Газе за сто дней конфликта

Армия Израиля заявила о ликвидации 9 тыс радикалов в Газе за 100 дней конфликта

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье сообщила, что за 100 дней вооруженного конфликта с ХАМАС в секторе Газа были ликвидированы более 9 тысяч радикалов, что, по израильским оценкам, соответствует примерно одной трети личного состава организации.
Согласно данным ЦАХАЛ, обнародованным по итогам 100 дней войны с ХАМАС, начавшейся 7 октября, израильские силы ликвидировали двух командиров бригад ХАМАС, 19 командиров батальонов и более 50 командиров рот. В общей сложности за время вооруженной эскалации армия Израиля атаковала порядка 30 тысяч объектов инфраструктуры ХАМАС в палестинском анклаве.
Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
ЦАХАЛ нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане
Вчера, 22:28
По данным израильских военных, c 7 октября в рамках обострения конфликта с ливанским движением "Хезболлах" на юге Ливана были ликвидированы порядка 170 радикалов и атакованы около 750 целей.
На Западном берегу с 7 октября ЦАХАЛ провел более 40 крупных контртеррористических операций, по итогам которых были арестованы более 2,650 разыскиваемых палестинцев, из которых 1300 имеют связи с ХАМАС. За это время на палестинских территориях были разрушены 14 домом террористов.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 23 968, более 60 тысяч человек получили ранения.
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Военные ЦАХАЛ застрелили палестинцев на блокпосту на Западном берегу
Вчера, 17:58
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильРоссияЛиванВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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