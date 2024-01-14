https://ria.ru/20240114/putin-1921273392.html
Россия укрепляется по всем направлениям, заявил Путин
Россия укрепляется по всем направлениям, заявил Путин - РИА Новости, 14.01.2024
Россия укрепляется по всем направлениям, заявил Путин
Россия укрепляется по всем направлениям, включая экономику, которая стала пятой в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T13:58
2024-01-14T13:58
2024-01-14T13:58
россия
европа
китай
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия укрепляется по всем направлениям, включая экономику, которая стала пятой в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас идёт укрепление государства по всем векторам, и первый из них - экономика", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов. "Несмотря на все ограничения и все сложности, с которыми мы сталкиваемся, экономика России стала первой в Европе по паритету покупательской способности. Мы вышли на первое место в Европе и стали пятой экономикой мира. Это Китай, США, Индия, Япония и Россия", - напомнил он. По словам президента, России ещё очень много нужно сделать для укрепления своей независимости, суверенитета, прежде всего в технологической сфере, в экономике и по другим важным направлениям. "Мы этим занимаемся, занимаемся в целом небезуспешно. У нас есть над чем работать, но есть и чем можно гордиться", - подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20240114/putin-1921265818.html
https://ria.ru/20240114/putin-1921254593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, китай, владимир путин, экономика
Россия, Европа, Китай, Владимир Путин, Экономика
Россия укрепляется по всем направлениям, заявил Путин
Путин: российская экономика стала пятой в мире
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия укрепляется по всем направлениям, включая экономику, которая стала пятой в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас идёт укрепление государства по всем векторам, и первый из них - экономика", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
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"Несмотря на все ограничения и все сложности, с которыми мы сталкиваемся, экономика России стала первой в Европе
по паритету покупательской способности. Мы вышли на первое место в Европе и стали пятой экономикой мира. Это Китай
, США
, Индия
, Япония
и Россия", - напомнил он.
По словам президента, России ещё очень много нужно сделать для укрепления своей независимости, суверенитета, прежде всего в технологической сфере, в экономике и по другим важным направлениям.
"Мы этим занимаемся, занимаемся в целом небезуспешно. У нас есть над чем работать, но есть и чем можно гордиться", - подчеркнул глава государства.
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