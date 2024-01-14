https://ria.ru/20240114/putin-1921265818.html

Развитие Дальнего Востока удалось сдвинуть с мертвой точки, заявил Путин

Развитие Дальнего Востока удалось сдвинуть с мертвой точки, заявил Путин - РИА Новости, 14.01.2024

Развитие Дальнего Востока удалось сдвинуть с мертвой точки, заявил Путин

Развитие Дальнего Востока удалось сдвинуть с мертвой точки, самый сложный начальный этап пройден, надо просто наращивать темпы, заявил президент России Владимир РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T12:40

2024-01-14T12:40

2024-01-14T12:46

дальний восток

россия

чукотка

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Развитие Дальнего Востока удалось сдвинуть с мертвой точки, самый сложный начальный этап пройден, надо просто наращивать темпы, заявил президент России Владимир Путин. Подводя итоги поездки на Чукотку и в Хабаровский край, глава государства напомнил, что власти реализуют огромную программу по освоению Дальнего Востока. "Причём она многовекторная, и результаты есть. Будем, безусловно, работать дальше над всеми этими вопросами. Я очень надеюсь, что люди это чувствуют", - отметил президент. "На первом этапе было достаточно сложно сдвинуть с мёртвой точки очень многие вещи, которые были заморожены на протяжении десятилетий. На мой взгляд, работа пошла, сдвинули, самый сложный этап прошли, сейчас будем просто наращивать эти темпы", - сказал он."Дальневосточный регион – один из важнейших регионов страны, огромный по своей территории, малозаселённый, 12 миллионов граждан всего проживает. А Азия мало того, что сегодня развивается такими темпами, которыми не развивается ни один другой регион мира, важны ещё и тенденции этого развития", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.По его словам, руководство страны ещё в начале двухтысячных, а более активно с 2013 года начало заниматься проектами развития Дальнего Востока."Не случайно, потому что тенденции развития мировой экономики таковы, что здесь и рынки сбыта, здесь и партнёрство в самом широком смысле этого слова, в том числе технологическое, становится всё интереснее и интереснее", - отметил Путин."Уделяли этому внимание, уделяем и будем в будущем уделять, потому что, безусловно, за этим будущее страны. Так же, как и с Арктикой. Здесь логистика, производство, минеральные ресурсы. Надо осваивать эти территории", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240111/putin-1920655843.html

https://ria.ru/20231213/yakutiya-1915590646.html

дальний восток

россия

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дальний восток, россия, чукотка, владимир путин, экономика