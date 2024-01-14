https://ria.ru/20240114/putin-1921254593.html

Путин признался, что рад поездке на Чукотку

Путин признался, что рад поездке на Чукотку - РИА Новости, 14.01.2024

Путин признался, что рад поездке на Чукотку

Президент России Владимир Путин признался, что рад поездке на Чукотку. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T10:40

2024-01-14T10:40

2024-01-14T13:28

чукотка

анадырь

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что рад поездке на Чукотку. "Я давно собирался там побывать, не жалею, что съездил", — рассказал он, отвечая на вопросы журналистов по итогам поездки на Дальний Восток. Глава государства отметил, что одно дело, когда знаешь о чем-то по бумагам, и другое, когда увидел это собственными глазами."Даже то, что основной город Анадырь находится на одной стороне залива, а аэропорт — на другой стороне, когда сам проехал по зимнику, посмотрел, что это такое, начинаешь понимать, что это такое, как люди живут и что является первоочередными задачами, которые нужно решать", — объяснил он. По словам президента, пока рано говорить, какие конкретно будут решения, в том числе по проблеме сообщения Анадыря с аэропортом. "Разные варианты существуют, но такие поездки в этом смысле очень важны и заменить их невозможно", — подчеркнул он. На вопрос, не жестковато ли было ездить по зимнику, президент с улыбкой заметил: "Все нормально, все нормально".Путин посетил Чукотку в среду.

https://ria.ru/20240112/peskov-1920922383.html

https://ria.ru/20240111/putin-1920667009.html

чукотка

анадырь

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Дарья Буймова

чукотка, анадырь, россия, владимир путин, политика