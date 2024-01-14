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Путин признался, что рад поездке на Чукотку - РИА Новости, 14.01.2024
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10:40 14.01.2024 (обновлено: 13:28 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/putin-1921254593.html
Путин признался, что рад поездке на Чукотку
Путин признался, что рад поездке на Чукотку - РИА Новости, 14.01.2024
Путин признался, что рад поездке на Чукотку
Президент России Владимир Путин признался, что рад поездке на Чукотку. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T10:40
2024-01-14T13:28
чукотка
анадырь
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что рад поездке на Чукотку. "Я давно собирался там побывать, не жалею, что съездил", — рассказал он, отвечая на вопросы журналистов по итогам поездки на Дальний Восток. Глава государства отметил, что одно дело, когда знаешь о чем-то по бумагам, и другое, когда увидел это собственными глазами."Даже то, что основной город Анадырь находится на одной стороне залива, а аэропорт — на другой стороне, когда сам проехал по зимнику, посмотрел, что это такое, начинаешь понимать, что это такое, как люди живут и что является первоочередными задачами, которые нужно решать", — объяснил он. По словам президента, пока рано говорить, какие конкретно будут решения, в том числе по проблеме сообщения Анадыря с аэропортом. "Разные варианты существуют, но такие поездки в этом смысле очень важны и заменить их невозможно", — подчеркнул он. На вопрос, не жестковато ли было ездить по зимнику, президент с улыбкой заметил: "Все нормально, все нормально".Путин посетил Чукотку в среду.
https://ria.ru/20240112/peskov-1920922383.html
https://ria.ru/20240111/putin-1920667009.html
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чукотка, анадырь, россия, владимир путин, политика
Чукотка, Анадырь, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин признался, что рад поездке на Чукотку

Путин признался, что рад поездке на Чукотку, чтобы лично узнать проблемы людей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Анадыря
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Анадыря - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями Анадыря. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что рад поездке на Чукотку.
«
"Я давно собирался там побывать, не жалею, что съездил", — рассказал он, отвечая на вопросы журналистов по итогам поездки на Дальний Восток.
Глава государства отметил, что одно дело, когда знаешь о чем-то по бумагам, и другое, когда увидел это собственными глазами.
"Даже то, что основной город Анадырь находится на одной стороне залива, а аэропорт — на другой стороне, когда сам проехал по зимнику, посмотрел, что это такое, начинаешь понимать, что это такое, как люди живут и что является первоочередными задачами, которые нужно решать", — объяснил он.
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По словам президента, пока рано говорить, какие конкретно будут решения, в том числе по проблеме сообщения Анадыря с аэропортом.
"Разные варианты существуют, но такие поездки в этом смысле очень важны и заменить их невозможно", — подчеркнул он.
На вопрос, не жестковато ли было ездить по зимнику, президент с улыбкой заметил: "Все нормально, все нормально".
Путин посетил Чукотку в среду.
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