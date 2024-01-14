https://ria.ru/20240114/putin-1921254593.html
Путин признался, что рад поездке на Чукотку
Путин признался, что рад поездке на Чукотку - РИА Новости, 14.01.2024
Путин признался, что рад поездке на Чукотку
Президент России Владимир Путин признался, что рад поездке на Чукотку. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T10:40
2024-01-14T10:40
2024-01-14T13:28
чукотка
анадырь
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что рад поездке на Чукотку. "Я давно собирался там побывать, не жалею, что съездил", — рассказал он, отвечая на вопросы журналистов по итогам поездки на Дальний Восток. Глава государства отметил, что одно дело, когда знаешь о чем-то по бумагам, и другое, когда увидел это собственными глазами."Даже то, что основной город Анадырь находится на одной стороне залива, а аэропорт — на другой стороне, когда сам проехал по зимнику, посмотрел, что это такое, начинаешь понимать, что это такое, как люди живут и что является первоочередными задачами, которые нужно решать", — объяснил он. По словам президента, пока рано говорить, какие конкретно будут решения, в том числе по проблеме сообщения Анадыря с аэропортом. "Разные варианты существуют, но такие поездки в этом смысле очень важны и заменить их невозможно", — подчеркнул он. На вопрос, не жестковато ли было ездить по зимнику, президент с улыбкой заметил: "Все нормально, все нормально".Путин посетил Чукотку в среду.
https://ria.ru/20240112/peskov-1920922383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотка, анадырь, россия, владимир путин, политика
Чукотка, Анадырь, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин признался, что рад поездке на Чукотку
Путин признался, что рад поездке на Чукотку, чтобы лично узнать проблемы людей
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что рад поездке на Чукотку.
«
"Я давно собирался там побывать, не жалею, что съездил", — рассказал он, отвечая на вопросы журналистов по итогам поездки на Дальний Восток
.
Глава государства отметил, что одно дело, когда знаешь о чем-то по бумагам, и другое, когда увидел это собственными глазами.
"Даже то, что основной город Анадырь
находится на одной стороне залива, а аэропорт — на другой стороне, когда сам проехал по зимнику, посмотрел, что это такое, начинаешь понимать, что это такое, как люди живут и что является первоочередными задачами, которые нужно решать", — объяснил он.
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По словам президента, пока рано говорить, какие конкретно будут решения, в том числе по проблеме сообщения Анадыря с аэропортом.
"Разные варианты существуют, но такие поездки в этом смысле очень важны и заменить их невозможно", — подчеркнул он.
На вопрос, не жестковато ли было ездить по зимнику, президент с улыбкой заметил: "Все нормально, все нормально".
Путин посетил Чукотку в среду.
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