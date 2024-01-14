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СМИ: персонал Белого дома в США эвакуировали из-за протестов - РИА Новости, 14.01.2024
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10:53 14.01.2024 (обновлено: 14:06 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/protesty-1921255472.html
СМИ: персонал Белого дома в США эвакуировали из-за протестов
СМИ: персонал Белого дома в США эвакуировали из-за протестов - РИА Новости, 14.01.2024
СМИ: персонал Белого дома в США эвакуировали из-за протестов
Персонал и представителей СМИ эвакуировали из Белого дома в другое место в целях предосторожности из-за пропалестинских протестов в Вашингтоне, сообщило издание РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T10:53
2024-01-14T14:06
в мире
вашингтон (штат)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Персонал и представителей СМИ эвакуировали из Белого дома в другое место в целях предосторожности из-за пропалестинских протестов в Вашингтоне, сообщило издание New York Post со ссылкой на секретную службу Белого дома. "В качестве меры предосторожности некоторые представители СМИ и персонал &lt;...&gt; были временно перемещены, пока решалась проблема", — приводит издание сообщение, распространенное секретной службой. Накануне в Вашингтоне проходил масштабный протест в поддержку прекращения огня в Газе, демонстранты прошли маршем по улицам города и остановились возле Белого дома. Активисты попытались снести ограждение, установленное возле резиденции президента США. На место прибыли усиленные наряды полиции, демонстранты закидали их игрушками и бутылками. По данным СМИ, протесты прошли без задержаний.
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в мире, вашингтон (штат), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Вашингтон (штат), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
СМИ: персонал Белого дома в США эвакуировали из-за протестов

NYT: персонал Белого дома в США эвакуировали из-за пропалестинских протестов

© AFP 2024 / ROBERTO SCHMIDTУчастник пропалестинской акции с флагом Палестины на фоне Белого дома. 13 января 2024 года
Участник пропалестинской акции с флагом Палестины на фоне Белого дома. 13 января 2024 года - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AFP 2024 / ROBERTO SCHMIDT
Участник пропалестинской акции с флагом Палестины на фоне Белого дома. 13 января 2024 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Персонал и представителей СМИ эвакуировали из Белого дома в другое место в целях предосторожности из-за пропалестинских протестов в Вашингтоне, сообщило издание New York Post со ссылкой на секретную службу Белого дома.
"В качестве меры предосторожности некоторые представители СМИ и персонал <...> были временно перемещены, пока решалась проблема", — приводит издание сообщение, распространенное секретной службой.
Накануне в Вашингтоне проходил масштабный протест в поддержку прекращения огня в Газе, демонстранты прошли маршем по улицам города и остановились возле Белого дома. Активисты попытались снести ограждение, установленное возле резиденции президента США.
На место прибыли усиленные наряды полиции, демонстранты закидали их игрушками и бутылками.
По данным СМИ, протесты прошли без задержаний.
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