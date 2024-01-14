https://ria.ru/20240114/protesty-1921255472.html

СМИ: персонал Белого дома в США эвакуировали из-за протестов

СМИ: персонал Белого дома в США эвакуировали из-за протестов - РИА Новости, 14.01.2024

СМИ: персонал Белого дома в США эвакуировали из-за протестов

Персонал и представителей СМИ эвакуировали из Белого дома в другое место в целях предосторожности из-за пропалестинских протестов в Вашингтоне, сообщило издание РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T10:53

2024-01-14T10:53

2024-01-14T14:06

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сша

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Персонал и представителей СМИ эвакуировали из Белого дома в другое место в целях предосторожности из-за пропалестинских протестов в Вашингтоне, сообщило издание New York Post со ссылкой на секретную службу Белого дома. "В качестве меры предосторожности некоторые представители СМИ и персонал <...> были временно перемещены, пока решалась проблема", — приводит издание сообщение, распространенное секретной службой. Накануне в Вашингтоне проходил масштабный протест в поддержку прекращения огня в Газе, демонстранты прошли маршем по улицам города и остановились возле Белого дома. Активисты попытались снести ограждение, установленное возле резиденции президента США. На место прибыли усиленные наряды полиции, демонстранты закидали их игрушками и бутылками. По данным СМИ, протесты прошли без задержаний.

https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html

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Варвара Скокшина

в мире, вашингтон (штат), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша