https://ria.ru/20240114/pranker-1921309968.html

В Москве задержали пранкера, который снимал противоправные видео в метро

В Москве задержали пранкера, который снимал противоправные видео в метро - РИА Новости, 14.01.2024

В Москве задержали пранкера, который снимал противоправные видео в метро

В Москве задержали пранкера, который снимал с друзьями противоправные видео в метро, они бегали по крышам вагонов, били ногами по поезду и инсценировали драку,... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T18:52

2024-01-14T18:52

2024-01-14T19:35

происшествия

москва

ростовская область

московский метрополитен

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Москве задержали пранкера, который снимал с друзьями противоправные видео в метро, они бегали по крышам вагонов, били ногами по поезду и инсценировали драку, сообщает прокуратура столицы. "Двадцатилетний уроженец Ростовской области, который уже задержан, 18-летний житель столицы и их знакомые совершили умышленные и грубые нарушения на территории Московского метрополитена, после чего опубликовали видео в сети Интернет", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что они бегали по крыше вагонов, инсценировали драку, один из фигурантов выкручивал лампочки из люстры и бил проходящий мимо поезд ногой. Личности других пранкеров устанавливаются. Фигурантам грозит штраф или арест на срок до 15 суток. Позднее прокуратура сообщила, что установлен и доставлен в правоохранительные органы еще один 16-летний пранкер.Департамент транспорта Москвы сообщил, что будет добиваться назначения нарушителю обязательных работ в метро. Кроме того, ведомство готовит иск о компенсации ущерба.

https://ria.ru/20231117/prank-1910087120.html

москва

ростовская область

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происшествия, москва, ростовская область, московский метрополитен