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В Москве задержали пранкера, который снимал противоправные видео в метро - РИА Новости, 14.01.2024
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18:52 14.01.2024 (обновлено: 19:35 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/pranker-1921309968.html
В Москве задержали пранкера, который снимал противоправные видео в метро
В Москве задержали пранкера, который снимал противоправные видео в метро - РИА Новости, 14.01.2024
В Москве задержали пранкера, который снимал противоправные видео в метро
В Москве задержали пранкера, который снимал с друзьями противоправные видео в метро, они бегали по крышам вагонов, били ногами по поезду и инсценировали драку,... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T18:52
2024-01-14T19:35
происшествия
москва
ростовская область
московский метрополитен
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Москве задержали пранкера, который снимал с друзьями противоправные видео в метро, они бегали по крышам вагонов, били ногами по поезду и инсценировали драку, сообщает прокуратура столицы. "Двадцатилетний уроженец Ростовской области, который уже задержан, 18-летний житель столицы и их знакомые совершили умышленные и грубые нарушения на территории Московского метрополитена, после чего опубликовали видео в сети Интернет", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что они бегали по крыше вагонов, инсценировали драку, один из фигурантов выкручивал лампочки из люстры и бил проходящий мимо поезд ногой. Личности других пранкеров устанавливаются. Фигурантам грозит штраф или арест на срок до 15 суток. Позднее прокуратура сообщила, что установлен и доставлен в правоохранительные органы еще один 16-летний пранкер.Департамент транспорта Москвы сообщил, что будет добиваться назначения нарушителю обязательных работ в метро. Кроме того, ведомство готовит иск о компенсации ущерба.
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происшествия, москва, ростовская область, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Ростовская область, Московский метрополитен
В Москве задержали пранкера, который снимал противоправные видео в метро

В Москве задержали пранкера, снимавшего с друзьями противоправные видео в метро

© соцсетиМолодой человек залез на крышу поезда метро
Молодой человек залез на крышу поезда метро
© соцсети
Молодой человек залез на крышу поезда метро
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. В Москве задержали пранкера, который снимал с друзьями противоправные видео в метро, они бегали по крышам вагонов, били ногами по поезду и инсценировали драку, сообщает прокуратура столицы.
«
"Двадцатилетний уроженец Ростовской области, который уже задержан, 18-летний житель столицы и их знакомые совершили умышленные и грубые нарушения на территории Московского метрополитена, после чего опубликовали видео в сети Интернет", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что они бегали по крыше вагонов, инсценировали драку, один из фигурантов выкручивал лампочки из люстры и бил проходящий мимо поезд ногой. Личности других пранкеров устанавливаются. Фигурантам грозит штраф или арест на срок до 15 суток.
Позднее прокуратура сообщила, что установлен и доставлен в правоохранительные органы еще один 16-летний пранкер.
Департамент транспорта Москвы сообщил, что будет добиваться назначения нарушителю обязательных работ в метро. Кроме того, ведомство готовит иск о компенсации ущерба.
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ПроисшествияМоскваРостовская областьМосковский метрополитен
 
 
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