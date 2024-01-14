https://ria.ru/20240114/pozhar-1921331655.html

В Шушарах, где горел склад Wildberries, вспыхнул еще один пожар

В Шушарах, где горел склад Wildberries, вспыхнул еще один пожар - РИА Новости, 14.01.2024

В Шушарах, где горел склад Wildberries, вспыхнул еще один пожар

Ангар загорелся на площади 150 квадратных метров в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщило городское управление МЧС. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T23:24

2024-01-14T23:24

2024-01-14T23:46

происшествия

санкт-петербург

россия

wildberries

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. Ангар загорелся на площади 150 квадратных метров в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, сообщило городское управление МЧС."В ангаре размером 30 на 70 метров происходит горение на площади 150 квадратных метров. В 22.25 пожару подан дополнительный номер 1БИС", — говорится в публикации в Telegram-канале.Уточняется, что инцидент произошел в поселке Шушары на Ленсоветовской дороге. Сведения о пострадавших не поступали. Накануне утром в этом же населенном пункте начался пожар в складском комплексе Wildberries. Площадь возгорания локализовали на 70 тысячах квадратных метров, при этом на площади в 40 тысяч "квадратов" произошло обрушение.Сегодня в 14:17 МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на складе. Специалисты проводят проливку и разборку конструкций.В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали. Там добавили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.Информации о пострадавших не поступало.Госстройнадзор Санкт-Петербурга информировал, что Wildberries не обращалась в ведомство за разрешением на ввод склада в эксплуатацию. В самой компании РИА Новости заявили, что комплекс имел заключение о соответствии всем требованиям.

https://ria.ru/20240114/sklad-1921274542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, wildberries, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)