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СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Петербурге
СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Петербурге - РИА Новости, 14.01.2024
СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Петербурге
Следователи завели уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, сообщило городское управление СК. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T13:53
2024-01-14T13:53
2024-01-14T16:57
происшествия
санкт-петербург
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, сообщило городское управление СК."Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по поручению председателя СК России в связи с пожаром в поселке Шушары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями")", — подчеркнули в ведомстве.По информации следствия, пожар произошел "в результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности". Из-за возгорания обрушилось здание склада, а также уничтожены хранившиеся в нем товары.Сейчас проводится осмотр места пожара, выясняются все обстоятельства произошедшего.Накануне утром в Шушарах начался пожар в складском комплексе Wildberries. Площадь возгорания локализовали на 70 тысячах квадратных метров, при этом на площади в 40 тысяч "квадратов" произошло обрушение.Сегодня в 14:17 МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на складе. Специалисты проводят проливку и разборку конструкций.В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали. Там добавили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.Сведения о пострадавших не поступали.Госстройнадзор Санкт-Петербурга информировал, что Wildberries не обращалась в ведомство за разрешением на ввод склада в эксплуатацию. В самой компании РИА Новости заявили, что комплекс имел заключение о соответствии всем требованиям.
https://ria.ru/20240114/wildberries-1921242300.html
https://ria.ru/20240114/wildberries-1921243636.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сотрудники СК на месте пожара в Петербурге, где горел склад Wildberries
Сотрудники СК на месте пожара в Петербурге, где горел склад Wildberries
2024-01-14T13:53
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, wildberries, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Петербурге
СК завел дело о злоупотреблении полномочиями после пожара на складе в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости.
Следователи завели уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, сообщило
городское управление СК.
«
"Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по поручению председателя СК России в связи с пожаром в поселке Шушары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями")", — подчеркнули в ведомстве.
По информации следствия, пожар произошел "в результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности". Из-за возгорания обрушилось здание склада, а также уничтожены хранившиеся в нем товары.
Сейчас проводится осмотр места пожара, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Wildberries откроет новый сортировочный центр в Петербурге
Накануне утром в Шушарах начался пожар в складском комплексе Wildberries. Площадь возгорания локализовали на 70 тысячах квадратных метров, при этом на площади в 40 тысяч "квадратов" произошло обрушение.
Сегодня в 14:17 МЧС сообщило
о ликвидации открытого горения на складе. Специалисты проводят проливку и разборку конструкций.
В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали. Там добавили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.
Сведения о пострадавших не поступали.
Госстройнадзор Санкт-Петербурга информировал, что Wildberries не обращалась в ведомство за разрешением на ввод склада в эксплуатацию. В самой компании РИА Новости заявили, что комплекс имел заключение о соответствии всем требованиям.
В Wildberries рассказали о порядке выплаты компенсаций после пожара