https://ria.ru/20240114/pozhar-1921273219.html

СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Петербурге

СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Петербурге - РИА Новости, 14.01.2024

СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Петербурге

Следователи завели уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, сообщило городское управление СК. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T13:53

2024-01-14T13:53

2024-01-14T16:57

происшествия

санкт-петербург

wildberries

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, сообщило городское управление СК."Следственным отделом по Пушкинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по поручению председателя СК России в связи с пожаром в поселке Шушары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями")", — подчеркнули в ведомстве.По информации следствия, пожар произошел "в результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности". Из-за возгорания обрушилось здание склада, а также уничтожены хранившиеся в нем товары.Сейчас проводится осмотр места пожара, выясняются все обстоятельства произошедшего.Накануне утром в Шушарах начался пожар в складском комплексе Wildberries. Площадь возгорания локализовали на 70 тысячах квадратных метров, при этом на площади в 40 тысяч "квадратов" произошло обрушение.Сегодня в 14:17 МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на складе. Специалисты проводят проливку и разборку конструкций.В компании подтвердили факт возгорания, уточнив, что людей эвакуировали. Там добавили, что продавцы получат компенсацию за товары, поврежденные при пожаре, а покупателям вернут деньги за утраченные заказы.Сведения о пострадавших не поступали.Госстройнадзор Санкт-Петербурга информировал, что Wildberries не обращалась в ведомство за разрешением на ввод склада в эксплуатацию. В самой компании РИА Новости заявили, что комплекс имел заключение о соответствии всем требованиям.

https://ria.ru/20240114/wildberries-1921242300.html

https://ria.ru/20240114/wildberries-1921243636.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотрудники СК на месте пожара в Петербурге, где горел склад Wildberries Сотрудники СК на месте пожара в Петербурге, где горел склад Wildberries 2024-01-14T13:53 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, wildberries, следственный комитет россии (ск рф)