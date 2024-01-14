https://ria.ru/20240114/plan-1921327293.html

Министр обороны Украины отказался раскрыть план ВСУ на 2024 год

Министр обороны Украины отказался раскрыть план ВСУ на 2024 год - РИА Новости, 14.01.2024

Министр обороны Украины отказался раскрыть план ВСУ на 2024 год

Министр обороны Украины Рустем Умеров, выступая на пресс-конференции в швейцарском Давосе, отказался говорить о плане ВСУ на этот год. Трансляция мероприятия... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T21:56

2024-01-14T21:56

2024-01-14T22:53

россия

украина

давос

владимир путин

рустем умеров

вооруженные силы украины

нато

валерий герасимов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894510167_0:70:2465:1456_1920x0_80_0_0_d770436fcada8355fcf8fb58707fbf71.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров, выступая на пресс-конференции в швейцарском Давосе, отказался говорить о плане ВСУ на этот год. Трансляция мероприятия велась на сайте Всемирного экономического форума. "Каков план на 2024 год, знают только Украина и ее партнеры", — сказал он.В канун нового года Владимир Зеленский заявил во время обращения, что ему представили план боевых действий на 2024 год, вероятное отсутствие которого ранее вызывало критику в стране. При этом он не привел никаких подробностей. Тем не менее Зеленский отметил, что Киев готовится "в следующем году сделать больше оружия" и у него есть "четкий график международной работы в январе".В конце ноября глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что ни у кого на Украине нет плана военных действий на следующий год. Позднее министр обороны Рустем Умеров сообщил, что перечень замыслов у ведомства все-таки есть. При этом еще ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждала, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боев, а также за провал контрнаступления. Происходило это все на фоне сообщений ряда украинских и западных СМИ о вероятном конфликте Зеленского и Залужного.В начале ноября главком ВСУ признал в интервью журналу The Economist, что украинская армия зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, войска не смогли продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых ожидали на Западе согласно натовским учебникам.Киев в 2023 году возлагал большие надежды на так называемое контрнаступление. Оно началось в первых числах июня с участием западной техники и обученных в странах НАТО войск. Уже три месяца спустя Владимир Путин констатировал провал украинского "контрнаступа". Владимир Зеленский в середине декабря сообщил, что Генштаб ВСУ просит дополнительно мобилизовать до полумиллиона человек. В конце декабря украинское правительство внесло законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы. Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат.

https://ria.ru/20240114/ukraina-1921245168.html

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

https://ria.ru/20240114/peregovory-1921325914.html

россия

украина

давос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, давос, владимир путин, рустем умеров, вооруженные силы украины, нато, валерий герасимов