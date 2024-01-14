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Министр обороны Украины отказался раскрыть план ВСУ на 2024 год - РИА Новости, 14.01.2024
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21:56 14.01.2024 (обновлено: 22:53 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/plan-1921327293.html
Министр обороны Украины отказался раскрыть план ВСУ на 2024 год
Министр обороны Украины отказался раскрыть план ВСУ на 2024 год - РИА Новости, 14.01.2024
Министр обороны Украины отказался раскрыть план ВСУ на 2024 год
Министр обороны Украины Рустем Умеров, выступая на пресс-конференции в швейцарском Давосе, отказался говорить о плане ВСУ на этот год. Трансляция мероприятия... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T21:56
2024-01-14T22:53
россия
украина
давос
владимир путин
рустем умеров
вооруженные силы украины
нато
валерий герасимов
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров, выступая на пресс-конференции в швейцарском Давосе, отказался говорить о плане ВСУ на этот год. Трансляция мероприятия велась на сайте Всемирного экономического форума. &quot;Каков план на 2024 год, знают только Украина и ее партнеры&quot;, — сказал он.В канун нового года Владимир Зеленский заявил во время обращения, что ему представили план боевых действий на 2024 год, вероятное отсутствие которого ранее вызывало критику в стране. При этом он не привел никаких подробностей. Тем не менее Зеленский отметил, что Киев готовится "в следующем году сделать больше оружия" и у него есть "четкий график международной работы в январе".В конце ноября глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что ни у кого на Украине нет плана военных действий на следующий год. Позднее министр обороны Рустем Умеров сообщил, что перечень замыслов у ведомства все-таки есть. При этом еще ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждала, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боев, а также за провал контрнаступления. Происходило это все на фоне сообщений ряда украинских и западных СМИ о вероятном конфликте Зеленского и Залужного.В начале ноября главком ВСУ признал в интервью журналу The Economist, что украинская армия зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, войска не смогли продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых ожидали на Западе согласно натовским учебникам.Киев в 2023 году возлагал большие надежды на так называемое контрнаступление. Оно началось в первых числах июня с участием западной техники и обученных в странах НАТО войск. Уже три месяца спустя Владимир Путин констатировал провал украинского "контрнаступа". Владимир Зеленский в середине декабря сообщил, что Генштаб ВСУ просит дополнительно мобилизовать до полумиллиона человек. В конце декабря украинское правительство внесло законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы. Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат.
https://ria.ru/20240114/ukraina-1921245168.html
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
https://ria.ru/20240114/peregovory-1921325914.html
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россия, украина, давос, владимир путин, рустем умеров, вооруженные силы украины, нато, валерий герасимов
Россия, Украина, Давос, Владимир Путин, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Валерий Герасимов
Министр обороны Украины отказался раскрыть план ВСУ на 2024 год

Министр обороны Украины Умеров отказался раскрыть план ВСУ на 2024 год

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров, выступая на пресс-конференции в швейцарском Давосе, отказался говорить о плане ВСУ на этот год. Трансляция мероприятия велась на сайте Всемирного экономического форума.
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"Каков план на 2024 год, знают только Украина и ее партнеры", — сказал он.

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В канун нового года Владимир Зеленский заявил во время обращения, что ему представили план боевых действий на 2024 год, вероятное отсутствие которого ранее вызывало критику в стране. При этом он не привел никаких подробностей. Тем не менее Зеленский отметил, что Киев готовится "в следующем году сделать больше оружия" и у него есть "четкий график международной работы в январе".
В конце ноября глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что ни у кого на Украине нет плана военных действий на следующий год. Позднее министр обороны Рустем Умеров сообщил, что перечень замыслов у ведомства все-таки есть.
При этом еще ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждала, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боев, а также за провал контрнаступления. Происходило это все на фоне сообщений ряда украинских и западных СМИ о вероятном конфликте Зеленского и Залужного.
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В начале ноября главком ВСУ признал в интервью журналу The Economist, что украинская армия зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, войска не смогли продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
Киев в 2023 году возлагал большие надежды на так называемое контрнаступление. Оно началось в первых числах июня с участием западной техники и обученных в странах НАТО войск. Уже три месяца спустя Владимир Путин констатировал провал украинского "контрнаступа".
Владимир Зеленский в середине декабря сообщил, что Генштаб ВСУ просит дополнительно мобилизовать до полумиллиона человек. В конце декабря украинское правительство внесло законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы. Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат.
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