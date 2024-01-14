Министр обороны Украины отказался раскрыть план ВСУ на 2024 год
Министр обороны Украины Умеров отказался раскрыть план ВСУ на 2024 год
© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров, выступая на пресс-конференции в швейцарском Давосе, отказался говорить о плане ВСУ на этот год. Трансляция мероприятия велась на сайте Всемирного экономического форума.
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"Каков план на 2024 год, знают только Украина и ее партнеры", — сказал он.
В канун нового года Владимир Зеленский заявил во время обращения, что ему представили план боевых действий на 2024 год, вероятное отсутствие которого ранее вызывало критику в стране. При этом он не привел никаких подробностей. Тем не менее Зеленский отметил, что Киев готовится "в следующем году сделать больше оружия" и у него есть "четкий график международной работы в январе".
В конце ноября глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что ни у кого на Украине нет плана военных действий на следующий год. Позднее министр обороны Рустем Умеров сообщил, что перечень замыслов у ведомства все-таки есть.
При этом еще ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждала, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и весь генералитет должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боев, а также за провал контрнаступления. Происходило это все на фоне сообщений ряда украинских и западных СМИ о вероятном конфликте Зеленского и Залужного.
В начале ноября главком ВСУ признал в интервью журналу The Economist, что украинская армия зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, войска не смогли продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
Киев в 2023 году возлагал большие надежды на так называемое контрнаступление. Оно началось в первых числах июня с участием западной техники и обученных в странах НАТО войск. Уже три месяца спустя Владимир Путин констатировал провал украинского "контрнаступа".
Владимир Зеленский в середине декабря сообщил, что Генштаб ВСУ просит дополнительно мобилизовать до полумиллиона человек. В конце декабря украинское правительство внесло законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы. Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат.