Ермак пожаловался на идеи в Давосе о немедленных переговорах с Россией
Андрей Ермак пожаловался на идеи в Давосе о немедленных переговорах с Россией
Глава офиса президента Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На Всемирном экономическом форуме в Давосе звучали призывы к немедленным переговорам между Россией и Украиной, для Киева это неприемлемо, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на пресс-конференции, трансляция проводилась на сайте ВЭФ.
Среди прочего он отметил, что у участников мероприятия не может быть абсолютно единой позиции по этому вопросу. Тем не менее представители всех стран, которые участвовали в переговорах ранее, "уважают суверенитет и независимость Украины", добавил Ермак.
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"Но, конечно, у нас есть разные мысли о том, как можно это сделать. Кто-то думает, что необходимо сразу же сидеть за столом переговоров, но мы очень ясно и открыто объясняем, почему сейчас это неприемлемо. <…> Очень важно выслушать всех", — подчеркнул он.
В качестве причин якобы невозможности диалога глава офиса Зеленского указал в том числе на то, что ранее было множество раундов переговоров по нормандскому и минскому форматам. Он также заявил, что сейчас Киев не согласен на заморозку конфликта с Россией. По словам Ермака, Украина "надеется и верит", что в конечном итоге конгресс США согласует выделение средств для нее. Он добавил, что "позитивно настроен" в ожидании помощи в 50 миллиардов долларов от "европейских коллег и друзей", и выразил надежду на то, что поддержка от союзников продолжится.
Кроме того, Ермак рассказал о разногласиях на форуме относительно способов достижения мира. При этом он отметил, что по основным вопросам все страны придерживаются единой позиции.
Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.
Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.
В Москве также неоднократно подчеркивали, для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.