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Ермак пожаловался на идеи в Давосе о немедленных переговорах с Россией - РИА Новости, 14.01.2024
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21:35 14.01.2024 (обновлено: 22:07 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/peregovory-1921325914.html
Ермак пожаловался на идеи в Давосе о немедленных переговорах с Россией
Ермак пожаловался на идеи в Давосе о немедленных переговорах с Россией - РИА Новости, 14.01.2024
Ермак пожаловался на идеи в Давосе о немедленных переговорах с Россией
На Всемирном экономическом форуме в Давосе звучали призывы к немедленным переговорам между Россией и Украиной, для Киева это неприемлемо, заявил глава офиса... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T21:35
2024-01-14T22:07
в мире
россия
украина
давос
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На Всемирном экономическом форуме в Давосе звучали призывы к немедленным переговорам между Россией и Украиной, для Киева это неприемлемо, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на пресс-конференции, трансляция проводилась на сайте ВЭФ.Среди прочего он отметил, что у участников мероприятия не может быть абсолютно единой позиции по этому вопросу. Тем не менее представители всех стран, которые участвовали в переговорах ранее, "уважают суверенитет и независимость Украины", добавил Ермак.&quot;Но, конечно, у нас есть разные мысли о том, как можно это сделать. Кто-то думает, что необходимо сразу же сидеть за столом переговоров, но мы очень ясно и открыто объясняем, почему сейчас это неприемлемо. &lt;…&gt; Очень важно выслушать всех&quot;, — подчеркнул он.В качестве причин якобы невозможности диалога глава офиса Зеленского указал в том числе на то, что ранее было множество раундов переговоров по нормандскому и минскому форматам. Он также заявил, что сейчас Киев не согласен на заморозку конфликта с Россией. По словам Ермака, Украина "надеется и верит", что в конечном итоге конгресс США согласует выделение средств для нее. Он добавил, что "позитивно настроен" в ожидании помощи в 50 миллиардов долларов от "европейских коллег и друзей", и выразил надежду на то, что поддержка от союзников продолжится.Кроме того, Ермак рассказал о разногласиях на форуме относительно способов достижения мира. При этом он отметил, что по основным вопросам все страны придерживаются единой позиции.Москва постоянно выражает готовность возобновить диалог с Киевом, но режим Зеленского сам законодательно запретил себе вести переговоры. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.В Москве также неоднократно подчеркивали, для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919490231.html
https://ria.ru/20231021/peregovory-1904413014.html
https://ria.ru/20240114/uregulirovanie-1921312119.html
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в мире, россия, украина, давос, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Давос, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Ермак пожаловался на идеи в Давосе о немедленных переговорах с Россией

Андрей Ермак пожаловался на идеи в Давосе о немедленных переговорах с Россией

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Глава офиса президента Андрей Ермак
Глава офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Глава офиса президента Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. На Всемирном экономическом форуме в Давосе звучали призывы к немедленным переговорам между Россией и Украиной, для Киева это неприемлемо, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на пресс-конференции, трансляция проводилась на сайте ВЭФ.
Среди прочего он отметил, что у участников мероприятия не может быть абсолютно единой позиции по этому вопросу. Тем не менее представители всех стран, которые участвовали в переговорах ранее, "уважают суверенитет и независимость Украины", добавил Ермак.
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"Но, конечно, у нас есть разные мысли о том, как можно это сделать. Кто-то думает, что необходимо сразу же сидеть за столом переговоров, но мы очень ясно и открыто объясняем, почему сейчас это неприемлемо. <…> Очень важно выслушать всех", — подчеркнул он.

В качестве причин якобы невозможности диалога глава офиса Зеленского указал в том числе на то, что ранее было множество раундов переговоров по нормандскому и минскому форматам. Он также заявил, что сейчас Киев не согласен на заморозку конфликта с Россией. По словам Ермака, Украина "надеется и верит", что в конечном итоге конгресс США согласует выделение средств для нее. Он добавил, что "позитивно настроен" в ожидании помощи в 50 миллиардов долларов от "европейских коллег и друзей", и выразил надежду на то, что поддержка от союзников продолжится.
Кроме того, Ермак рассказал о разногласиях на форуме относительно способов достижения мира. При этом он отметил, что по основным вопросам все страны придерживаются единой позиции.
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Как указывал президент Владимир Путин, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.
В Москве также неоднократно подчеркивали, для нее абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации.
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