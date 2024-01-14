https://ria.ru/20240114/peregovory-1921291565.html

В Киеве сообщили о начале переговоров о гарантиях безопасности с Румынией

В Киеве сообщили о начале переговоров о гарантиях безопасности с Румынией - РИА Новости, 14.01.2024

В Киеве сообщили о начале переговоров о гарантиях безопасности с Румынией

Киев начал двусторонние переговоры о гарантиях безопасности для Украины с Румынией, сообщили в воскресенье в офисе Владимира Зеленского. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T16:18

2024-01-14T16:18

2024-01-14T16:18

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Киев начал двусторонние переговоры о гарантиях безопасности для Украины с Румынией, сообщили в воскресенье в офисе Владимира Зеленского. "Украинская сторона с участием руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака начала двусторонние переговоры с государственным секретарем МИД Румынии Юлианом Фотой о заключении двустороннего соглашения по безопасности <…> Румыния стала девятой страной, которая начала с Украиной двусторонние переговоры по безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как ранее сообщало издание Financial Times, гарантии безопасности для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240114/shmygal-1921283009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, румыния, сергей лавров, россия, нато, владимир зеленский