https://ria.ru/20240114/pentagon-1921328821.html

В воскресенье ударов по объектам хуситов в Йемене не было, сообщил Пентагон

В воскресенье ударов по объектам хуситов в Йемене не было, сообщил Пентагон - РИА Новости, 14.01.2024

В воскресенье ударов по объектам хуситов в Йемене не было, сообщил Пентагон

Ни США, ни силы коалиции не наносили в воскресенье ударов по объектам правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T22:25

2024-01-14T22:25

2024-01-14T22:28

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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Ни США, ни силы коалиции не наносили в воскресенье ударов по объектам правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), заявил РИА Новости представитель Пентагона."Сегодня не было ударов США или коалиции", - сообщил агентству представитель ведомства.Ранее в воскресенье йеменский военный источник сообщил РИА Новости, что США и Великобритания в воскресенье вечером нанесли новые авиаудары по территории Йемена, которые пришлись по позициям правящего на севере страны шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).Это движение пользуется поддержкой Ирана и в войне Израиля против палестинского движения ХАМАС заняло сторону палестинцев.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240114/yemen-1921221384.html

https://ria.ru/20240113/oon-1921091313.html

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