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В воскресенье ударов по объектам хуситов в Йемене не было, сообщил Пентагон - РИА Новости, 14.01.2024
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22:25 14.01.2024 (обновлено: 22:28 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/pentagon-1921328821.html
В воскресенье ударов по объектам хуситов в Йемене не было, сообщил Пентагон
В воскресенье ударов по объектам хуситов в Йемене не было, сообщил Пентагон - РИА Новости, 14.01.2024
В воскресенье ударов по объектам хуситов в Йемене не было, сообщил Пентагон
Ни США, ни силы коалиции не наносили в воскресенье ударов по объектам правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T22:25
2024-01-14T22:28
в мире
йемен
сша
министерство обороны сша
военная операция сша и британии в йемене
великобритания
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ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Ни США, ни силы коалиции не наносили в воскресенье ударов по объектам правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), заявил РИА Новости представитель Пентагона."Сегодня не было ударов США или коалиции", - сообщил агентству представитель ведомства.Ранее в воскресенье йеменский военный источник сообщил РИА Новости, что США и Великобритания в воскресенье вечером нанесли новые авиаудары по территории Йемена, которые пришлись по позициям правящего на севере страны шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).Это движение пользуется поддержкой Ирана и в войне Израиля против палестинского движения ХАМАС заняло сторону палестинцев.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240114/yemen-1921221384.html
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в мире, йемен, сша, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене, великобритания, джо байден, ансар алла, хамас
В мире, Йемен, США, Министерство обороны США, Военная операция США и Британии в Йемене, Великобритания, Джо Байден, Ансар Алла, ХАМАС
В воскресенье ударов по объектам хуситов в Йемене не было, сообщил Пентагон

Пентагон: в воскресенье ударов по объектам хуситов в Йемене не было

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Ни США, ни силы коалиции не наносили в воскресенье ударов по объектам правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), заявил РИА Новости представитель Пентагона.
«
"Сегодня не было ударов США или коалиции", - сообщил агентству представитель ведомства.
Ранее в воскресенье йеменский военный источник сообщил РИА Новости, что США и Великобритания в воскресенье вечером нанесли новые авиаудары по территории Йемена, которые пришлись по позициям правящего на севере страны шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы).
Бойцы-хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
СМИ: атака на Йемен снизила наступательный потенциал хуситов почти на треть
Вчера, 00:21
Это движение пользуется поддержкой Ирана и в войне Израиля против палестинского движения ХАМАС заняло сторону палестинцев.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
В ООН заявили об угрозе политической стабильности Йемена
13 января, 03:34
 
В миреЙеменСШАМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Британии в ЙеменеВеликобританияДжо БайденАнсар АллаХАМАС
 
 
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