https://ria.ru/20240114/pavilon-1921263806.html

На выставке "Россия" начал работу павильон Минобороны

На выставке "Россия" начал работу павильон Минобороны - РИА Новости, 14.01.2024

На выставке "Россия" начал работу павильон Минобороны

На международной выставке-форуме "Россия" начал работу павильон министерства обороны РФ, сообщили в воскресенье в военном ведомстве. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T12:18

2024-01-14T12:18

2024-01-14T12:18

выставка-форум "россия"

министерство обороны рф (минобороны рф)

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" начал работу павильон министерства обороны РФ, сообщили в воскресенье в военном ведомстве. "Павильон министерства обороны "Армия детям. Город профессии‌. Будущее страны" начал свою работу на площадке Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве", - отметили в ведомстве. Как уточнил присутствовавший в первый день открытия павильона замминистра обороны РФ Тимур Иванов, гости экспозиции министерства "смогут ознакомиться с основными направлениями деятельности российского военного ведомства, попробовать себя в различных военных специальностях, а возможно, и определиться с выбором своей будущей профессии". "Мы уверены, что наша площадка займет достойное место в составе Международной выставки "Россия" и станет излюбленным местом для ее гостей, в том числе наших самых юных посетителей", - добавил он. Павильон состоит из квестовой‌ зоны и экспозиционного пространства с большим количеством интерактивных экспонатов. Гости смогут посетить "Командный пункт" с панорамным экраном, интерактивную зону "Медицина", где будут проводиться мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. В секторе "БПЛА" посетители смогут научиться управлять беспилотниками, сначала на тренажерном комплексе, а потом и на практике на специально оборудованной площадке. Также в составе экспозиции павильона оборудованы секторы "Военное образование Министерства обороны РФ", "Умный" класс Суворовского военного училища с системой "умных" парт и автоматизации учебного процесса, лаборатории программирования и киберспорта и зона "Профессии Министерства обороны РФ". Посетители выставки могут ознакомиться с современными инновационными подходами, которые применяются в учебных заведениях Минобороны России, пройти интерактивный тест и выбрать военную специальность, а также учебное заведение, в котором можно эту ее получить.

https://ria.ru/20240113/brak-1921166854.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), выставка-форум "россия"