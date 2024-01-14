На выставке "Россия" начал работу павильон Минобороны

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" начал работу павильон министерства обороны РФ, сообщили в воскресенье в военном ведомстве. "Павильон министерства обороны "Армия детям. Город профессии. Будущее страны" начал свою работу на площадке Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве", - отметили в ведомстве. Как уточнил присутствовавший в первый день открытия павильона замминистра обороны РФ Тимур Иванов, гости экспозиции министерства "смогут ознакомиться с основными направлениями деятельности российского военного ведомства, попробовать себя в различных военных специальностях, а возможно, и определиться с выбором своей будущей профессии". "Мы уверены, что наша площадка займет достойное место в составе Международной выставки "Россия" и станет излюбленным местом для ее гостей, в том числе наших самых юных посетителей", - добавил он. Павильон состоит из квестовой зоны и экспозиционного пространства с большим количеством интерактивных экспонатов. Гости смогут посетить "Командный пункт" с панорамным экраном, интерактивную зону "Медицина", где будут проводиться мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. В секторе "БПЛА" посетители смогут научиться управлять беспилотниками, сначала на тренажерном комплексе, а потом и на практике на специально оборудованной площадке. Также в составе экспозиции павильона оборудованы секторы "Военное образование Министерства обороны РФ", "Умный" класс Суворовского военного училища с системой "умных" парт и автоматизации учебного процесса, лаборатории программирования и киберспорта и зона "Профессии Министерства обороны РФ". Посетители выставки могут ознакомиться с современными инновационными подходами, которые применяются в учебных заведениях Минобороны России, пройти интерактивный тест и выбрать военную специальность, а также учебное заведение, в котором можно эту ее получить.
Павильон Министерства обороны России "Армия детям. Город профессий. Будущее страны" на выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" начал работу павильон министерства обороны РФ, сообщили в воскресенье в военном ведомстве.
"Павильон министерства обороны "Армия детям. Город профессии. Будущее страны" начал свою работу на площадке Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве", - отметили в ведомстве.
Как уточнил присутствовавший в первый день открытия павильона замминистра обороны РФ Тимур Иванов, гости экспозиции министерства "смогут ознакомиться с основными направлениями деятельности российского военного ведомства, попробовать себя в различных военных специальностях, а возможно, и определиться с выбором своей будущей профессии".
"Мы уверены, что наша площадка займет достойное место в составе Международной выставки "Россия" и станет излюбленным местом для ее гостей, в том числе наших самых юных посетителей", - добавил он.
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Павильон состоит из квестовой зоны и экспозиционного пространства с большим количеством интерактивных экспонатов. Гости смогут посетить "Командный пункт" с панорамным экраном, интерактивную зону "Медицина", где будут проводиться мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. В секторе "БПЛА" посетители смогут научиться управлять беспилотниками, сначала на тренажерном комплексе, а потом и на практике на специально оборудованной площадке.
Также в составе экспозиции павильона оборудованы секторы "Военное образование Министерства обороны РФ", "Умный" класс Суворовского военного училища с системой "умных" парт и автоматизации учебного процесса, лаборатории программирования и киберспорта и зона "Профессии Министерства обороны РФ".
Посетители выставки могут ознакомиться с современными инновационными подходами, которые применяются в учебных заведениях Минобороны России, пройти интерактивный тест и выбрать военную специальность, а также учебное заведение, в котором можно эту ее получить.
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