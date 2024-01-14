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На выставке "Россия" начал работу павильон Минобороны - РИА Новости, 14.01.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
12:18 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/pavilon-1921263806.html
На выставке "Россия" начал работу павильон Минобороны
На выставке "Россия" начал работу павильон Минобороны - РИА Новости, 14.01.2024
На выставке "Россия" начал работу павильон Минобороны
На международной выставке-форуме "Россия" начал работу павильон министерства обороны РФ, сообщили в воскресенье в военном ведомстве. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T12:18
2024-01-14T12:18
выставка-форум "россия"
министерство обороны рф (минобороны рф)
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" начал работу павильон министерства обороны РФ, сообщили в воскресенье в военном ведомстве. "Павильон министерства обороны "Армия детям. Город профессии‌. Будущее страны" начал свою работу на площадке Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве", - отметили в ведомстве. Как уточнил присутствовавший в первый день открытия павильона замминистра обороны РФ Тимур Иванов, гости экспозиции министерства "смогут ознакомиться с основными направлениями деятельности российского военного ведомства, попробовать себя в различных военных специальностях, а возможно, и определиться с выбором своей будущей профессии". "Мы уверены, что наша площадка займет достойное место в составе Международной выставки "Россия" и станет излюбленным местом для ее гостей, в том числе наших самых юных посетителей", - добавил он. Павильон состоит из квестовой‌ зоны и экспозиционного пространства с большим количеством интерактивных экспонатов. Гости смогут посетить "Командный пункт" с панорамным экраном, интерактивную зону "Медицина", где будут проводиться мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. В секторе "БПЛА" посетители смогут научиться управлять беспилотниками, сначала на тренажерном комплексе, а потом и на практике на специально оборудованной площадке. Также в составе экспозиции павильона оборудованы секторы "Военное образование Министерства обороны РФ", "Умный" класс Суворовского военного училища с системой "умных" парт и автоматизации учебного процесса, лаборатории программирования и киберспорта и зона "Профессии Министерства обороны РФ". Посетители выставки могут ознакомиться с современными инновационными подходами, которые применяются в учебных заведениях Минобороны России, пройти интерактивный тест и выбрать военную специальность, а также учебное заведение, в котором можно эту ее получить.
https://ria.ru/20240113/brak-1921166854.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Выставка-форум "Россия"
На выставке "Россия" начал работу павильон Минобороны

На ВДНХ открылся павильон "Армия детям. Город профессии‌. Будущее страны"

© РИА Новости / Григорий СысоевПавильон Министерства обороны России "Армия детям. Город профессий. Будущее страны" на выставке-форуме "Россия"
Павильон Министерства обороны России Армия детям. Город профессий. Будущее страны на выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Павильон Министерства обороны России "Армия детям. Город профессий. Будущее страны" на выставке-форуме "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На международной выставке-форуме "Россия" начал работу павильон министерства обороны РФ, сообщили в воскресенье в военном ведомстве.
"Павильон министерства обороны "Армия детям. Город профессии‌. Будущее страны" начал свою работу на площадке Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве", - отметили в ведомстве.
Как уточнил присутствовавший в первый день открытия павильона замминистра обороны РФ Тимур Иванов, гости экспозиции министерства "смогут ознакомиться с основными направлениями деятельности российского военного ведомства, попробовать себя в различных военных специальностях, а возможно, и определиться с выбором своей будущей профессии".
"Мы уверены, что наша площадка займет достойное место в составе Международной выставки "Россия" и станет излюбленным местом для ее гостей, в том числе наших самых юных посетителей", - добавил он.
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Павильон состоит из квестовой‌ зоны и экспозиционного пространства с большим количеством интерактивных экспонатов. Гости смогут посетить "Командный пункт" с панорамным экраном, интерактивную зону "Медицина", где будут проводиться мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. В секторе "БПЛА" посетители смогут научиться управлять беспилотниками, сначала на тренажерном комплексе, а потом и на практике на специально оборудованной площадке.
Также в составе экспозиции павильона оборудованы секторы "Военное образование Министерства обороны РФ", "Умный" класс Суворовского военного училища с системой "умных" парт и автоматизации учебного процесса, лаборатории программирования и киберспорта и зона "Профессии Министерства обороны РФ".
Посетители выставки могут ознакомиться с современными инновационными подходами, которые применяются в учебных заведениях Минобороны России, пройти интерактивный тест и выбрать военную специальность, а также учебное заведение, в котором можно эту ее получить.
Классная страна: международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.

Обряд бракосочетания в народных традициях Курской губернии

Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.

Обряд бракосочетания в народных традициях Курской губернии

Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.

Пространство Универмаг на Международной выставке-форуме Россия

В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16
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Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.

SНAMAN на презентация Тульской области

Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.

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4 из 16
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Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.

День Костромской области на Международной выставке-форуме Россия

Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16
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"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.

Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин

"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков на Международной выставке-форуме Россия

Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16
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Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.

Презентация Тульской области на Международной выставке-форуме Россия

Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16
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Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".

Павильон Семья. Работа. Долголетие Минтруда России на Международной выставке-форуме Россия

Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16
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Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.

Стенд Республики Тува (Тыва)

Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.

Работа выставки Россия

Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 16
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Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт на презентации Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 16
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Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".

Презентация музейных экспозиций Сказочный край Снегурочки совместно с Российским обществом Знание

Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".

Концерт Белогорье. Там, где важен каждый на Международной выставке-форуме Россия

Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.

Концерт Белогорье. Там, где важен каждый на Международной выставке-форуме Россия

Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".

Всероссийский форум АСИ Классная страна

В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 16

Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16

Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 16

В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16

Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16

Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16

"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16

Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16

Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16

Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16

Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16

Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 16
 
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