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Москвичей предупредили об обильных осадках на следующей неделе - РИА Новости, 14.01.2024
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15:14 14.01.2024
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Москвичей предупредили об обильных осадках на следующей неделе
Москвичей предупредили об обильных осадках на следующей неделе - РИА Новости, 14.01.2024
Москвичей предупредили об обильных осадках на следующей неделе
Около 30-40% от месячной нормы осадков выпадет в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T15:14
2024-01-14T15:14
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Около 30-40% от месячной нормы осадков выпадет в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве в общей сложности за неделю выпадет 17-22 миллиметров осадков или до 30-40% от месячной нормы, а снежный покров подрастет на 5-8 сантиметров", - рассказал Тишковец. По словам синоптика, москвичей на следующей неделе ждет мягкая и снежная зимняя погода.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичей предупредили об обильных осадках на следующей неделе

В Москве на следующей неделе выпадет около 30-40% от месячной нормы осадков

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСнег на Красной площади в Москве
Снег на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Снег на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Около 30-40% от месячной нормы осадков выпадет в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В Москве в общей сложности за неделю выпадет 17-22 миллиметров осадков или до 30-40% от месячной нормы, а снежный покров подрастет на 5-8 сантиметров", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, москвичей на следующей неделе ждет мягкая и снежная зимняя погода.
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