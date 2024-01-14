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Москвичей предупредили об обильных осадках на следующей неделе
Москвичей предупредили об обильных осадках на следующей неделе - РИА Новости, 14.01.2024
Москвичей предупредили об обильных осадках на следующей неделе
Около 30-40% от месячной нормы осадков выпадет в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T15:14
2024-01-14T15:14
2024-01-14T15:14
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Около 30-40% от месячной нормы осадков выпадет в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве в общей сложности за неделю выпадет 17-22 миллиметров осадков или до 30-40% от месячной нормы, а снежный покров подрастет на 5-8 сантиметров", - рассказал Тишковец. По словам синоптика, москвичей на следующей неделе ждет мягкая и снежная зимняя погода.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичей предупредили об обильных осадках на следующей неделе
В Москве на следующей неделе выпадет около 30-40% от месячной нормы осадков