https://ria.ru/20240114/osadki-1921284294.html

Москвичей предупредили об обильных осадках на следующей неделе

Москвичей предупредили об обильных осадках на следующей неделе - РИА Новости, 14.01.2024

Москвичей предупредили об обильных осадках на следующей неделе

Около 30-40% от месячной нормы осадков выпадет в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T15:14

2024-01-14T15:14

2024-01-14T15:14

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Около 30-40% от месячной нормы осадков выпадет в Москве на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве в общей сложности за неделю выпадет 17-22 миллиметров осадков или до 30-40% от месячной нормы, а снежный покров подрастет на 5-8 сантиметров", - рассказал Тишковец. По словам синоптика, москвичей на следующей неделе ждет мягкая и снежная зимняя погода.

https://ria.ru/20240109/prichina-1920363347.html

москва

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общество, москва, евгений тишковец