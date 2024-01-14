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Шиитские группировки заявили об обстреле американских баз в Ираке и Сирии - РИА Новости, 15.01.2024
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23:48 14.01.2024 (обновлено: 00:05 15.01.2024)
https://ria.ru/20240114/obstrel-1921332904.html
Шиитские группировки заявили об обстреле американских баз в Ираке и Сирии
Шиитские группировки заявили об обстреле американских баз в Ираке и Сирии - РИА Новости, 15.01.2024
Шиитские группировки заявили об обстреле американских баз в Ираке и Сирии
Иракские шиитские вооруженные группировки в составе "Исламского сопротивления в Ираке" объявили о массированном обстреле ракетами и с помощью беспилотников трех РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-14T23:48
2024-01-15T00:05
в мире
ирак
сирия
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Иракские шиитские вооруженные группировки в составе "Исламского сопротивления в Ираке" объявили о массированном обстреле ракетами и с помощью беспилотников трех военных баз США в Ираке и Сирии, говорится в заявлении в принадлежащем им Telegram-канале."В ответ на развязанный сионистами геноцид в секторе Газа "Исламское сопротивление в Ираке", используя ракеты и беспилотники, предприняло атаки на три американские военные базы в Ираке и США, базу "Хараб аль-Жейль" (на северо-востоке Сирии - ред.), базу в международном аэропорту Эрбиля и базу на месторождении "Конико" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор", - говорится в сообщении.Иракские группировки отметили, что продолжат атаки на базы США в регионе в ответ на их политику.
https://ria.ru/20240113/siriya-1921179562.html
ирак
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в мире, ирак, сирия, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Сирия, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шиитские группировки заявили об обстреле американских баз в Ираке и Сирии

Шиитские группировки заявили об обстреле трех американских баз в Ираке и Сирии

© AP Photo / Nasser NasserАмериканская военная авиабаза Айн Аль-Асад в Ираке
Американская военная авиабаза Айн Аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
Американская военная авиабаза Айн Аль-Асад в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Иракские шиитские вооруженные группировки в составе "Исламского сопротивления в Ираке" объявили о массированном обстреле ракетами и с помощью беспилотников трех военных баз США в Ираке и Сирии, говорится в заявлении в принадлежащем им Telegram-канале.
"В ответ на развязанный сионистами геноцид в секторе Газа "Исламское сопротивление в Ираке", используя ракеты и беспилотники, предприняло атаки на три американские военные базы в Ираке и США, базу "Хараб аль-Жейль" (на северо-востоке Сирии - ред.), базу в международном аэропорту Эрбиля и базу на месторождении "Конико" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор", - говорится в сообщении.
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Группировки в Ираке взяли ответственность за обстрел базы США в Сирии
13 января, 16:30
Иракские группировки отметили, что продолжат атаки на базы США в регионе в ответ на их политику.
 
В миреИракСирияСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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