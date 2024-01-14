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Шиитские группировки заявили об обстреле американских баз в Ираке и Сирии
Шиитские группировки заявили об обстреле американских баз в Ираке и Сирии - РИА Новости, 15.01.2024
Шиитские группировки заявили об обстреле американских баз в Ираке и Сирии
Иракские шиитские вооруженные группировки в составе "Исламского сопротивления в Ираке" объявили о массированном обстреле ракетами и с помощью беспилотников трех РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-14T23:48
2024-01-14T23:48
2024-01-15T00:05
в мире
ирак
сирия
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Иракские шиитские вооруженные группировки в составе "Исламского сопротивления в Ираке" объявили о массированном обстреле ракетами и с помощью беспилотников трех военных баз США в Ираке и Сирии, говорится в заявлении в принадлежащем им Telegram-канале."В ответ на развязанный сионистами геноцид в секторе Газа "Исламское сопротивление в Ираке", используя ракеты и беспилотники, предприняло атаки на три американские военные базы в Ираке и США, базу "Хараб аль-Жейль" (на северо-востоке Сирии - ред.), базу в международном аэропорту Эрбиля и базу на месторождении "Конико" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор", - говорится в сообщении.Иракские группировки отметили, что продолжат атаки на базы США в регионе в ответ на их политику.
https://ria.ru/20240113/siriya-1921179562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, сирия, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ирак, Сирия, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шиитские группировки заявили об обстреле американских баз в Ираке и Сирии
Шиитские группировки заявили об обстреле трех американских баз в Ираке и Сирии