https://ria.ru/20240114/obstrel-1921332904.html

Шиитские группировки заявили об обстреле американских баз в Ираке и Сирии

Шиитские группировки заявили об обстреле американских баз в Ираке и Сирии - РИА Новости, 15.01.2024

Шиитские группировки заявили об обстреле американских баз в Ираке и Сирии

Иракские шиитские вооруженные группировки в составе "Исламского сопротивления в Ираке" объявили о массированном обстреле ракетами и с помощью беспилотников трех РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-14T23:48

2024-01-14T23:48

2024-01-15T00:05

в мире

ирак

сирия

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Иракские шиитские вооруженные группировки в составе "Исламского сопротивления в Ираке" объявили о массированном обстреле ракетами и с помощью беспилотников трех военных баз США в Ираке и Сирии, говорится в заявлении в принадлежащем им Telegram-канале."В ответ на развязанный сионистами геноцид в секторе Газа "Исламское сопротивление в Ираке", используя ракеты и беспилотники, предприняло атаки на три американские военные базы в Ираке и США, базу "Хараб аль-Жейль" (на северо-востоке Сирии - ред.), базу в международном аэропорту Эрбиля и базу на месторождении "Конико" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор", - говорится в сообщении.Иракские группировки отметили, что продолжат атаки на базы США в регионе в ответ на их политику.

https://ria.ru/20240113/siriya-1921179562.html

ирак

сирия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ирак, сирия, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году