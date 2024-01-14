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ВСУ обстреляли Горловку и Донецк разнокалиберными снарядами - РИА Новости, 14.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:39 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/obstrel-1921329914.html
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк разнокалиберными снарядами
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк разнокалиберными снарядами - РИА Новости, 14.01.2024
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк разнокалиберными снарядами
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров, включая два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, и четыре снаряда калибра 152... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T22:39
2024-01-14T22:39
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров, включая два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, и четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. &quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ....19.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный) ...19.30 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров&quot;, - говорится в сообщении, представительства.Представительство также сообщило, что в 20.25 по Никитскому району Горловки было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240114/vsu-1921301152.html
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк разнокалиберными снарядами

ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке и Донецку 12 разнокалиберных снарядов

© РИА НовостиПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки
© РИА Новости
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров, включая два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров, и четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Горловке и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ....19.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный) ...19.30 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, представительства.

Представительство также сообщило, что в 20.25 по Никитскому району Горловки было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
В ВСУ назвали ситуацию с личным составом критической
Вчера, 17:26
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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