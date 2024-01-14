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Район Запорожской области обесточен после обстрела ВСУ - РИА Новости, 14.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:16 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/obstrel-1921328359.html
Район Запорожской области обесточен после обстрела ВСУ
Район Запорожской области обесточен после обстрела ВСУ - РИА Новости, 14.01.2024
Район Запорожской области обесточен после обстрела ВСУ
Пологовский район Запорожской области остался без электро- и водоснабжения из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T22:16
2024-01-14T22:16
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Пологовский район Запорожской области остался без электро- и водоснабжения из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 18.00 город Пологи подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ. Повреждена трансформаторная подстанция, обесточены несколько населенных пунктов в районе. Из-за отсутствия электроэнергии отключилась насосная станция, что привело к нарушению водоснабжения. Данные о пострадавших не поступали", - сообщили в оперативных службах.
https://ria.ru/20240114/zamorozka-1921324195.html
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Район Запорожской области обесточен после обстрела ВСУ

Пологовский район Запорожской области остался без света и воды после обстрела

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки на месте обстрела
Осколки на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки на месте обстрела. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Пологовский район Запорожской области остался без электро- и водоснабжения из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщили журналистам в оперативных службах.
«
"В 18.00 город Пологи подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ. Повреждена трансформаторная подстанция, обесточены несколько населенных пунктов в районе. Из-за отсутствия электроэнергии отключилась насосная станция, что привело к нарушению водоснабжения. Данные о пострадавших не поступали", - сообщили в оперативных службах.
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