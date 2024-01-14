https://ria.ru/20240114/obstrel-1921328359.html

Район Запорожской области обесточен после обстрела ВСУ

Район Запорожской области обесточен после обстрела ВСУ - РИА Новости, 14.01.2024

Район Запорожской области обесточен после обстрела ВСУ

Пологовский район Запорожской области остался без электро- и водоснабжения из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T22:16

2024-01-14T22:16

2024-01-14T22:16

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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Пологовский район Запорожской области остался без электро- и водоснабжения из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 18.00 город Пологи подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ. Повреждена трансформаторная подстанция, обесточены несколько населенных пунктов в районе. Из-за отсутствия электроэнергии отключилась насосная станция, что привело к нарушению водоснабжения. Данные о пострадавших не поступали", - сообщили в оперативных службах.

https://ria.ru/20240114/zamorozka-1921324195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, украина