https://ria.ru/20240114/obstrel-1921328359.html
Район Запорожской области обесточен после обстрела ВСУ
Район Запорожской области обесточен после обстрела ВСУ - РИА Новости, 14.01.2024
Район Запорожской области обесточен после обстрела ВСУ
Пологовский район Запорожской области остался без электро- и водоснабжения из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T22:16
2024-01-14T22:16
2024-01-14T22:16
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Пологовский район Запорожской области остался без электро- и водоснабжения из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 18.00 город Пологи подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ. Повреждена трансформаторная подстанция, обесточены несколько населенных пунктов в районе. Из-за отсутствия электроэнергии отключилась насосная станция, что привело к нарушению водоснабжения. Данные о пострадавших не поступали", - сообщили в оперативных службах.
https://ria.ru/20240114/zamorozka-1921324195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Район Запорожской области обесточен после обстрела ВСУ
Пологовский район Запорожской области остался без света и воды после обстрела