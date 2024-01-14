https://ria.ru/20240114/most-1921329234.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после перекрытия

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после перекрытия - РИА Новости, 14.01.2024

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после перекрытия

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, говорится в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T22:32

2024-01-14T22:32

2024-01-14T22:41

крымский мост

общество

республика крым

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, говорится в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение было закрыто в воскресенье в 22.17 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231125/posyagatelstva-1911809152.html

республика крым

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

крымский мост, общество, республика крым