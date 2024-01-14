https://ria.ru/20240114/most-1921329234.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после перекрытия
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после перекрытия - РИА Новости, 14.01.2024
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после перекрытия
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, говорится в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T22:32
2024-01-14T22:32
2024-01-14T22:41
крымский мост
общество
республика крым
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, говорится в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение было закрыто в воскресенье в 22.17 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231125/posyagatelstva-1911809152.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, общество, республика крым
Крымский мост, Общество, Республика Крым
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после перекрытия
Движение по Крымскому мосту возобновили после кратковременного перекрытия