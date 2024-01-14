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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после перекрытия - РИА Новости, 14.01.2024
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22:32 14.01.2024 (обновлено: 22:41 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/most-1921329234.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после перекрытия
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после перекрытия - РИА Новости, 14.01.2024
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после перекрытия
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, говорится в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T22:32
2024-01-14T22:41
крымский мост
общество
республика крым
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, говорится в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение было закрыто в воскресенье в 22.17 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
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крымский мост, общество, республика крым
Крымский мост, Общество, Республика Крым
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после перекрытия

Движение по Крымскому мосту возобновили после кратковременного перекрытия

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, говорится в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение было закрыто в воскресенье в 22.17 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись.
«
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
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