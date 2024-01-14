https://ria.ru/20240114/moskva-1921277993.html
В Москве мать оставила детей одних, погиб ее двухлетний сын
В Москве мать оставила детей одних, погиб ее двухлетний сын - РИА Новости, 14.01.2024
В Москве мать оставила детей одних, погиб ее двухлетний сын
Мать обнаружила двухлетнего сына мертвым в ванной после того, как оставила четверых детей одних в квартире в Москве, сообщается в Telegram-канале прокуратуры... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T14:39
2024-01-14T14:39
2024-01-14T15:03
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Мать обнаружила двухлетнего сына мертвым в ванной после того, как оставила четверых детей одних в квартире в Москве, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы. "Предварительно, со слов женщины 1988 года рождения, утром 14 января в квартире жилого дома на улице Генерала Донского она оставила своих малолетних детей 2023, 2021, 2020 и 2017 годов рождения на непродолжительное время одних в квартире. Когда она вернулась, то обнаружила двухлетнего сына в ванной комнате без признаков жизни", - говорится в сообщении. Уточняется, что точная причина смерти ребёнка будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. "В ходе надзорных мероприятий устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родители мальчика и очевидцы трагедии, добавили в ведомстве.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве мать оставила детей одних, погиб ее двухлетний сын
В Москве мать оставила четырех детей одних и нашла двухлетнего сына мертвым
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Мать обнаружила двухлетнего сына мертвым в ванной после того, как оставила четверых детей одних в квартире в Москве, сообщается в Telegram-канале
прокуратуры столицы.
"Предварительно, со слов женщины 1988 года рождения, утром 14 января в квартире жилого дома на улице Генерала Донского она оставила своих малолетних детей 2023, 2021, 2020 и 2017 годов рождения на непродолжительное время одних в квартире. Когда она вернулась, то обнаружила двухлетнего сына в ванной комнате без признаков жизни", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что точная причина смерти ребёнка будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
"В ходе надзорных мероприятий устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родители мальчика и очевидцы трагедии, добавили в ведомстве.
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