Рейтинг@Mail.ru
В московских аэропортах из-за непогоды задержали не менее 17 рейсов - РИА Новости, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:40 14.01.2024 (обновлено: 00:41 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/moskva-1921222046.html
В московских аэропортах из-за непогоды задержали не менее 17 рейсов
В московских аэропортах из-за непогоды задержали не менее 17 рейсов - РИА Новости, 14.01.2024
В московских аэропортах из-за непогоды задержали не менее 17 рейсов
По меньшей мере 17 рейсов задержаны в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T00:40
2024-01-14T00:41
домодедово (аэропорт)
москва
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896272318_0:0:3355:1887_1920x0_80_0_0_1b11612502c10efff22745693fe59636.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. По меньшей мере 17 рейсов задержаны в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 0.25 мск, во "Внуково" задержан один рейс, в "Домодедово" - семь, в "Шереметьево" - девять. Ранее гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов в субботу. Предупреждение об очень низкой температуре в Москве действует с 23.00 13 января до 10.00 14 января. Также по Москве и области введен "желтый" уровень погодной опасности в связи с гололедицей, который действует до 12.00 15 января.
https://ria.ru/20240113/aeroport-1921098595.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896272318_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_61ff33ff015dc8b281b0deb5f0ffd64c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
домодедово (аэропорт), москва, шереметьево (аэропорт)
Домодедово (аэропорт), Москва, Шереметьево (аэропорт)
В московских аэропортах из-за непогоды задержали не менее 17 рейсов

В "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево" задержаны не менее 17 авиарейсов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтойки регистрации в аэропорту Внуково
Стойки регистрации в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Стойки регистрации в аэропорту Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. По меньшей мере 17 рейсов задержаны в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
По информации на 0.25 мск, во "Внуково" задержан один рейс, в "Домодедово" - семь, в "Шереметьево" - девять.
Аэропорт Южно-Сахалинска - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Аэропорт Южно-Сахалинска заработал в штатном режиме
Вчера, 06:59
Ранее гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов в субботу. Предупреждение об очень низкой температуре в Москве действует с 23.00 13 января до 10.00 14 января. Также по Москве и области введен "желтый" уровень погодной опасности в связи с гололедицей, который действует до 12.00 15 января.
 
Домодедово (аэропорт)МоскваШереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала