https://ria.ru/20240114/moskva-1921222046.html

В московских аэропортах из-за непогоды задержали не менее 17 рейсов

В московских аэропортах из-за непогоды задержали не менее 17 рейсов - РИА Новости, 14.01.2024

В московских аэропортах из-за непогоды задержали не менее 17 рейсов

По меньшей мере 17 рейсов задержаны в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T00:40

2024-01-14T00:40

2024-01-14T00:41

домодедово (аэропорт)

москва

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. По меньшей мере 17 рейсов задержаны в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 0.25 мск, во "Внуково" задержан один рейс, в "Домодедово" - семь, в "Шереметьево" - девять. Ранее гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов в субботу. Предупреждение об очень низкой температуре в Москве действует с 23.00 13 января до 10.00 14 января. Также по Москве и области введен "желтый" уровень погодной опасности в связи с гололедицей, который действует до 12.00 15 января.

https://ria.ru/20240113/aeroport-1921098595.html

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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домодедово (аэропорт), москва, шереметьево (аэропорт)