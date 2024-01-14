https://ria.ru/20240114/moskva-1921222046.html
В московских аэропортах из-за непогоды задержали не менее 17 рейсов
В московских аэропортах из-за непогоды задержали не менее 17 рейсов - РИА Новости, 14.01.2024
В московских аэропортах из-за непогоды задержали не менее 17 рейсов
По меньшей мере 17 рейсов задержаны в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T00:40
2024-01-14T00:40
2024-01-14T00:41
домодедово (аэропорт)
москва
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. По меньшей мере 17 рейсов задержаны в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 0.25 мск, во "Внуково" задержан один рейс, в "Домодедово" - семь, в "Шереметьево" - девять. Ранее гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов в субботу. Предупреждение об очень низкой температуре в Москве действует с 23.00 13 января до 10.00 14 января. Также по Москве и области введен "желтый" уровень погодной опасности в связи с гололедицей, который действует до 12.00 15 января.
https://ria.ru/20240113/aeroport-1921098595.html
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домодедово (аэропорт), москва, шереметьево (аэропорт)
Домодедово (аэропорт), Москва, Шереметьево (аэропорт)
В московских аэропортах из-за непогоды задержали не менее 17 рейсов
В "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево" задержаны не менее 17 авиарейсов