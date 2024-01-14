https://ria.ru/20240114/miting-1921222453.html

В Тель-Авиве проходит митинг в поддержку заложников, похищенных ХАМАС

В Тель-Авиве проходит митинг в поддержку заложников, похищенных ХАМАС - РИА Новости, 14.01.2024

В Тель-Авиве проходит митинг в поддержку заложников, похищенных ХАМАС

Многотысячный митинг в поддержку израильских заложников, похищенных движением ХАМАС сто дней назад, начался в субботу вечером в Тель-Авиве, организаторы... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T00:52

2024-01-14T00:52

2024-01-14T00:52

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 янв - РИА Новости. Многотысячный митинг в поддержку израильских заложников, похищенных движением ХАМАС сто дней назад, начался в субботу вечером в Тель-Авиве, организаторы заявляют, что акция продлится 24 часа, сообщает корреспондент РИА Новости. По оценке волонтерской организации "Форум семей заложников", на митинг, приуроченный к мероприятиям по случаю 100 дней вооруженного конфликта в секторе Газа, пришли более 120 тысяч человек. Митинг проходит на площади перед городским музеем искусств через дорогу от комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. Близлежащие дороги были перекрыты для движения, на месте дежурила полиция и медики. В толпе присутствует множество людей с фотографиями заложников. Организаторы митинга показали собравшимся специальное видеообращение президента Франции Эммануэля Макрона со словами поддержки семьям заложников, который, в частности, заявил, что на него "можно рассчитывать" в деле возвращения домой остающихся в палестинском анклаве заложников. Среди выступавших на митинге были родственники заложников и некоторые бывшие заложники, которых удалось освободить из плена ХАМАС в рамках гуманитарного перемирия в конце ноября. Перед толпой горожан выступила гражданка РФ Елена Труфанова, которая была освобождена из плена полтора месяца назад, и чей сын Александр до сих пор удерживается в палестинском анклаве. По израильским официальным данным, в секторе Газа до сих пор находятся 136 заложников. Ранее удалось освободить 110 похищенных. "Полтора месяца назад я стояла здесь перед вами, счастливая и взволнованная после возвращения из плена ХАМАС. С тех пор, к сожалению, я стала гораздо менее оптимистичной и счастливой. Я и не воображала, что доживу до момента когда спустя 100 дней Саша все еще находится в плену в секторе Газа. Я часто сожалею о возвращении из плена, потому что там у меня была надежда. Все, что у меня осталось, это мой сын Саша... Каждый день без Саши меня убивает. Единственная вариант победы - это вернуть заложников живыми, а не в 136 гробах", - заявила Труфанова перед активистами. Параллельно с митингом в поддержку семей заложников в центре Тель-Авива прошла акция протеста с требованием проведения новых выборов в Израиле. Активисты ненадолго заблокировали центральное шоссе Тель-Авива и пытались перекрыть другие близлежащие дороги. Полиция справлялась с контролем ситуации. "Форум семей заложников" заявил, что не имеет отношения к этой демонстрации. Перспективы освобождения оставшихся в анклаве заложников на данный момент остаются под вопросом, так как переговоры с ХАМАС при участии посредников в лице Катара и Египта находятся в тупике. В секторе Газа продолжаются активные боевые действия, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху регулярно заявляет, что война не кончится, пока Израиль не добьется полной ликвидации ХАМАС в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, более 60 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240110/gaza-1920436411.html

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https://ria.ru/20240113/nyu-york-1921096552.html

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