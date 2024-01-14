https://ria.ru/20240114/metel-1921307138.html

На Алтае перекрыли четыре участка дорог из-за метели

На Алтае перекрыли четыре участка дорог из-за метели - РИА Новости, 14.01.2024

На Алтае перекрыли четыре участка дорог из-за метели

Четыре участка дорог перекрыли в Алтайском крае из-за сильной метели, говорится в сообщении регионального минтранса. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T18:31

2024-01-14T18:31

2024-01-14T18:31

алтайский край

барнаул

рубцовск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 14 янв - РИА Новости. Четыре участка дорог перекрыли в Алтайском крае из-за сильной метели, говорится в сообщении регионального минтранса. "В Алтайском крае закрыто три участка дорог для грузовых и пассажирских транспортных средств. На региональной трассе Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан на участке от Курьи до границы Республики Казахстан; на автомобильной дороге А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан на участке от Алейска до Рубцовска; А -321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан от развязки возле аэропорта до Павловска", - говорится в сообщении министерства. Причиной стали сложные погодные условия. По данным синоптиков, в Алтайском крае в ночь на 15 января ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящие в снег, гололед, отложение мокрого снега, метели. Кроме того, прогнозируется усиление ветра 18-23 метров в секунду, местами порывы до 25-30 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы. Также в понедельник, 15 января, прогнозируют резкое похолодание. "Введено ограничение для всех видов транспорта на федеральной автодороге: Р-256 на участке… от поселка Новый ("Облепиха") до города Бийск", - добавляют в пресс-службе главка МЧС по региону.

https://ria.ru/20240114/osadki-1921284294.html

алтайский край

барнаул

рубцовск

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алтайский край, барнаул, рубцовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)