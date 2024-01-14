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Зампред правительства Бурятии Луковников ушел в отставку - РИА Новости, 14.01.2024
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05:44 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/lukovnikov-1921233466.html
Зампред правительства Бурятии Луковников ушел в отставку
Зампред правительства Бурятии Луковников ушел в отставку - РИА Новости, 14.01.2024
Зампред правительства Бурятии Луковников ушел в отставку
Заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников ушел в отставку по собственному желанию, следует из указа, опубликованного на сайте... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T05:44
2024-01-14T05:44
политика
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 14 янв - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников ушел в отставку по собственному желанию, следует из указа, опубликованного на сайте правительства республики. "Принять отставку члена правительства Республики Бурятия Луковникова Евгения Валентиновича на основании личного заявления, освободить от замещаемой государственной должности Республики Бурятия заместителя председателя правительства Республики Бурятия, расторгнуть трудовой договор в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77, статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации (по собственному желанию) и уволить 15 января 2024 года", - говорится в указе. Евгений Луковников начал работу в правительстве Бурятии в ноябре 2017 года. До этого занимал пост заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. Все время на посту зампреда правительства региона Луковников курировал крупнейшие инфраструктурные проекты в республике и подшефном Бурятии Старобешевском районе ДНР. В конце 2023 года был награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
https://ria.ru/20231229/otstavka-1918888394.html
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политика, республика бурятия, донецкая народная республика
Политика, Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика
Зампред правительства Бурятии Луковников ушел в отставку

Зампред правительства Бурятии Луковников ушел в отставку по собственному желанию

© Фото : информационное агентство БайкалЕвгений Луковников
Евгений Луковников - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© Фото : информационное агентство Байкал
Евгений Луковников. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 14 янв - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников ушел в отставку по собственному желанию, следует из указа, опубликованного на сайте правительства республики.
"Принять отставку члена правительства Республики Бурятия Луковникова Евгения Валентиновича на основании личного заявления, освободить от замещаемой государственной должности Республики Бурятия заместителя председателя правительства Республики Бурятия, расторгнуть трудовой договор в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77, статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации (по собственному желанию) и уволить 15 января 2024 года", - говорится в указе.
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29 декабря 2023, 07:42
Евгений Луковников начал работу в правительстве Бурятии в ноябре 2017 года. До этого занимал пост заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. Все время на посту зампреда правительства региона Луковников курировал крупнейшие инфраструктурные проекты в республике и подшефном Бурятии Старобешевском районе ДНР. В конце 2023 года был награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
 
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