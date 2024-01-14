https://ria.ru/20240114/krovlya-1921286662.html

В Казани загорелась кровля мини-отеля

В Казани загорелась кровля мини-отеля - РИА Новости, 14.01.2024

В Казани загорелась кровля мини-отеля

Кровля здания, в котором расположены банкетный зал и мини-отель, загорелась в Казани, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T15:29

2024-01-14T15:29

2024-01-14T16:47

происшествия

казань

россия

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КАЗАНЬ, 14 янв – РИА Новости. Кровля здания, в котором расположены банкетный зал и мини-отель, загорелась в Казани, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. "В 14.08 (совпадает с мск. – ред.) поступило сообщение о пожаре по улице Павлюхина, 112 А в Казани. Горит кровля здания, где, по предварительной информации, расположены банкетный зал и мини-отель "Астория", - говорится в сообщении. По прибытии пожарных подразделений организована работа звеньев газодымозащитной службы пожарной охраны. По словам персонала, все люди вышли, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240113/pozhar-1921143027.html

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происшествия, казань, россия