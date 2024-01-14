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В Казани загорелась кровля мини-отеля - РИА Новости, 14.01.2024
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15:29 14.01.2024 (обновлено: 16:47 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/krovlya-1921286662.html
В Казани загорелась кровля мини-отеля
В Казани загорелась кровля мини-отеля - РИА Новости, 14.01.2024
В Казани загорелась кровля мини-отеля
Кровля здания, в котором расположены банкетный зал и мини-отель, загорелась в Казани, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T15:29
2024-01-14T16:47
происшествия
казань
россия
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КАЗАНЬ, 14 янв – РИА Новости. Кровля здания, в котором расположены банкетный зал и мини-отель, загорелась в Казани, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. "В 14.08 (совпадает с мск. – ред.) поступило сообщение о пожаре по улице Павлюхина, 112 А в Казани. Горит кровля здания, где, по предварительной информации, расположены банкетный зал и мини-отель "Астория", - говорится в сообщении. По прибытии пожарных подразделений организована работа звеньев газодымозащитной службы пожарной охраны. По словам персонала, все люди вышли, пострадавших нет.
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происшествия, казань, россия
Происшествия, Казань, Россия
В Казани загорелась кровля мини-отеля

В Казани загорелась кровля здания, где находится мини-отель "Астория"

© РИА Новости Место пожара в мини-отеле в Казани. 14 января 2024
Место пожара в мини-отеле в Казани. 14 января 2024
© РИА Новости
Место пожара в мини-отеле в Казани. 14 января 2024
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КАЗАНЬ, 14 янв – РИА Новости. Кровля здания, в котором расположены банкетный зал и мини-отель, загорелась в Казани, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
«
"В 14.08 (совпадает с мск. – ред.) поступило сообщение о пожаре по улице Павлюхина, 112 А в Казани. Горит кровля здания, где, по предварительной информации, расположены банкетный зал и мини-отель "Астория", - говорится в сообщении.
По прибытии пожарных подразделений организована работа звеньев газодымозащитной службы пожарной охраны.
По словам персонала, все люди вышли, пострадавших нет.
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13 января, 13:04
 
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