https://ria.ru/20240114/kriminal-1920976968.html

"Теперь боимся за своих детей". Что устроили подростки в Нижнем Тагиле

"Теперь боимся за своих детей". Что устроили подростки в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 14.01.2024

"Теперь боимся за своих детей". Что устроили подростки в Нижнем Тагиле

Выговор полицейскому и уголовное дело против матери малолетних хулиганов — в Свердловской области не утихает скандал, возникший после нападения на... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T08:00

2024-01-14T08:00

2024-01-14T08:02

происшествия

нижний тагил

свердловская область

азербайджан

александр бастрыкин

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Выговор полицейскому и уголовное дело против матери малолетних хулиганов — в Свердловской области не утихает скандал, возникший после нападения на пятиклассницу. К делу подключились на федеральном уровне. О резонансной истории — в материале РИА Новости."Снимала все на телефон"О жестоком избиении в Нижнем Тагиле 11-летней Светы (имя несовершеннолетней изменено) соцсети и местные СМИ сообщили в первых числах января, хотя сам инцидент случился 29 декабря.Возле школы № 56 двое учеников накинулись на мальчика и девочку из своего класса. Повалили на землю, пинали. И все это — на глазах у матери хулиганов, но она не вмешивалась. Напротив, отгоняла тех, кто пытался прекратить избиение, и снимала происходящее на камеру мобильника."Охранник школы тоже почему-то не реагировал, — рассказывает Юлия, мать одного из школьников из этого же класса. — Помог только учитель физкультуры".Мальчик пострадал не сильно, а вот девочку госпитализировали — с травмами головы и живота, а также многочисленными ушибами. Медики передали информацию полицейским. Родители других учеников, ставшие свидетелями конфликта, подали заявление в МВД.Районный следственный отдел СКР открыл уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Впрочем, оба нападавших — выходцы из Азербайджана — не достигли возраста уголовной ответственности."Сотрудники полиции также возбудили административное делопроизводство в отношении отца и матери подростков за ненадлежащее воспитание, — уточнили в ГУ МВД по Свердловской области. — Их детей, которым 12 и 13 лет, поставили на учет в местной службе ПДН".Неоднозначная реакцияОбщественники и журналисты, возмущенные поведением матери малолетних хулиганов, потребовали дополнительную проверку. По мнению многих, к инциденту причастна азербайджанская диаспора.Масла в огонь подлили высказывания главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых. В беседе с журналистами он сделал акцент на том, что пострадавшая девочка — из неблагополучной семьи. Мать отбывает срок в колонии, отец трижды судим. Ребенка воспитывает бабушка.Знакомые говорят: она — "очень порядочная женщина". "Всю жизнь трудится, не пьет и не курит, — подчеркивает Юлия. — Отец сейчас работает на заводе. Света никогда ни в чем не нуждалась".Это не помешало заместителю начальника райотдела МВД полковнику полиции Тарасу Булгакову оставить в местном паблике в ВК провокационный комментарий: "Раздули из ничего". И смайлик с человечком, закрывающим лицо рукой.Комментарий он быстро удалил, но пользователи успели сделать скриншот. После служебной проверки полковника привлекли к "строгой дисциплинарной ответственности".Два новичкаРасследование на личный контроль взял председатель СКР Александр Бастрыкин, а все материалы передали в областное управление.Возбудили еще одно уголовное дело по статье "Халатность". По мнению СК, конфликтные ситуации между братьями и потерпевшей возникали и раньше, в том числе в школе. Однако никто ничего не предпринял."Этих ребят перевели к нам лишь в этом учебном году, — отмечает Юлия. — Раньше класс жил очень дружно. Новенькие же держались особняком, задирали детей, особенно девочек. На замечания не реагировали. Особенно доставалось Свете"."Ударила по голове"На днях в областном управлении СК открыли дела по статьям "Хулиганство" и "Вовлечение несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления" против матери хулиганов. По версии следствия, она тоже ударила Свету — рукой по голове."На родительских собраниях мы жаловались на ее сыновей, — продолжает Юлия. — Говорили, что они обижают девочек, просили провести с ними беседу. Она же реагировала неадекватно: мол, не надо ее учить, как воспитывать детей".Если вину матери докажут в суде, ей грозит до восьми лет лишения свободы. Следователи также проверяют информацию о том, что потерпевшей поступают угрозы.Хотя в МВД заявляли, что в ближайшее время братьев поместят в центр для несовершеннолетних, те по-прежнему посещают школу. "Они, конечно, притихли, — добавляет Юлия. — Но мы все равно боимся за своих детей и хотим, чтобы хулиганов изолировали".Свету уже выписали из больницы. Неравнодушные горожане собрали деньги, на которые местные общественники наняли для семьи девочки адвоката. Люди надеются, что эту историю уже не удастся спустить на тормозах и последует заслуженное наказание.

https://ria.ru/20231124/kriminal-1911369602.html

https://ria.ru/20231120/kriminal-1910134231.html

https://ria.ru/20231006/kriminal-1900755196.html

нижний тагил

свердловская область

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, нижний тагил, свердловская область, азербайджан, александр бастрыкин, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)