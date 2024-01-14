https://ria.ru/20240114/kndr-1921252884.html
Министр иностранных дел КНДР скоро посетит Россию
Министр иностранных дел КНДР скоро посетит Россию - РИА Новости, 14.01.2024
Министр иностранных дел КНДР скоро посетит Россию
Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию 15-17 января, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T10:16
2024-01-14T10:16
2024-01-14T10:21
россия
кндр (северная корея)
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию 15-17 января, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.По данным агентства, визит северокорейского министра пройдет по приглашению ее российского коллеги Сергея Лаврова.Другие подробности повестки визита не приводятся.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кндр (северная корея), в мире, сергей лавров
Россия, КНДР (Северная Корея), В мире, Сергей Лавров
Министр иностранных дел КНДР скоро посетит Россию
Министр иностранных дел КНДР посетит Россию 15-17 января