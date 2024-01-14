https://ria.ru/20240114/kndr-1921252884.html

Министр иностранных дел КНДР скоро посетит Россию

Министр иностранных дел КНДР скоро посетит Россию - РИА Новости, 14.01.2024

Министр иностранных дел КНДР скоро посетит Россию

Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию 15-17 января, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T10:16

2024-01-14T10:16

2024-01-14T10:21

россия

кндр (северная корея)

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию 15-17 января, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.По данным агентства, визит северокорейского министра пройдет по приглашению ее российского коллеги Сергея Лаврова.Другие подробности повестки визита не приводятся.

https://ria.ru/20231117/kndr-1910028243.html

россия

кндр (северная корея)

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, кндр (северная корея), в мире, сергей лавров