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Министр иностранных дел КНДР скоро посетит Россию - РИА Новости, 14.01.2024
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10:16 14.01.2024 (обновлено: 10:21 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/kndr-1921252884.html
Министр иностранных дел КНДР скоро посетит Россию
Министр иностранных дел КНДР скоро посетит Россию - РИА Новости, 14.01.2024
Министр иностранных дел КНДР скоро посетит Россию
Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию 15-17 января, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T10:16
2024-01-14T10:21
россия
кндр (северная корея)
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию 15-17 января, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.По данным агентства, визит северокорейского министра пройдет по приглашению ее российского коллеги Сергея Лаврова.Другие подробности повестки визита не приводятся.
https://ria.ru/20231117/kndr-1910028243.html
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россия, кндр (северная корея), в мире, сергей лавров
Россия, КНДР (Северная Корея), В мире, Сергей Лавров
Министр иностранных дел КНДР скоро посетит Россию

Министр иностранных дел КНДР посетит Россию 15-17 января

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи
Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию 15-17 января, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
По данным агентства, визит северокорейского министра пройдет по приглашению ее российского коллеги Сергея Лаврова.
Другие подробности повестки визита не приводятся.
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