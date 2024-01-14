https://ria.ru/20240114/kitay-1921259089.html

Китай выразил протест США из-за "ложного сигнала" Тайваню

Китай выразил протест США из-за "ложного сигнала" Тайваню - РИА Новости, 14.01.2024

Китай выразил протест США из-за "ложного сигнала" Тайваню

Китай выразил решительный протест США из-за сообщения Госдепа Тайваню, заявило Министерство иностранных дел КНР. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T11:23

2024-01-14T11:23

2024-01-14T14:12

в мире

тайвань

китай

сша

энтони блинкен

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ПЕКИН, 14 янв — РИА Новости. Китай выразил решительный протест США из-за сообщения Госдепа Тайваню, заявило Министерство иностранных дел КНР. "Китай выражает сильное недовольство этим и решительный протест, уже сделал строгое представление США", — отметили в ведомстве. Накануне госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США рассчитывают на сотрудничество с новым руководством Тайваня в соответствии с принципом "одного Китая". Руководитель Госдепа также поздравил с победой нового главу администрации острова, указав на "прочность демократической системы и избирательного процесса" в регионе. "Сообщение, опубликованное Госдепом США, серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три китайско-американские совместные коммюнике, серьезно нарушает данное США политическое обязательство поддерживать с Тайванем лишь культурные, торговые и прочие неофициальные контакты", — указали в ведомстве.В Пекине отметили, что Штаты таким образом посылают ложный сигнал сепаратистам Тайваня. МИД напомнил, что тайваньский вопрос затрагивает коренные интересы Пекина и является красной линией в китайско-американских отношениях, через которую нельзя переступать. "Китай всегда решительно выступал против любых форм официальных контактов между США и Тайванем, а также против вмешательства США в дела Тайваня под любым предлогом", — подчеркнули в ведомстве. В министерстве также призвали США перестать использовать Тайвань для сдерживания Китая. Лай Циндэ, лидер Демократической прогрессивной партии, выступающей за независимость Тайваня, в субботу одержал победу на выборах главы администрации острова. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. По информации ЦИК острова, за Лай Циндэ отдали свои голоса 40,05% избирателей. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий регион одной из своих провинций, осудил визит политика, расценив это как поддержку тайваньского сепаратизма со стороны Штатов, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материком возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240114/kitay-1921238611.html

https://ria.ru/20240111/chipy-1920703392.html

https://ria.ru/20240114/pozdravlenie-1921236164.html

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китай

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тайвань, китай, сша, энтони блинкен