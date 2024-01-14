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Поздравление Японией победителя выборов на Тайване вызвало протест КНР - РИА Новости, 14.01.2024
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07:42 14.01.2024 (обновлено: 07:50 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/kitay-1921238611.html
Поздравление Японией победителя выборов на Тайване вызвало протест КНР
Поздравление Японией победителя выборов на Тайване вызвало протест КНР - РИА Новости, 14.01.2024
Поздравление Японией победителя выборов на Тайване вызвало протест КНР
Китай выражает сильное недовольство и решительный протест Японии в связи с поздравлением главы МИД победившего на выборах на Тайване сторонника независимости... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T07:42
2024-01-14T07:50
япония
китай
тайвань
ёко камикава
в мире
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ПЕКИН, 14 янв – РИА Новости. Китай выражает сильное недовольство и решительный протест Японии в связи с поздравлением главы МИД победившего на выборах на Тайване сторонника независимости острова Лай Циндэ, говорится в сообщении посольства КНР в Японии. Накануне МИД Японии сообщил, что министр иностранных дел Японии Ёко Камикава поздравила с победой на Тайване Лая Циндэ. "Соответствующие действия являются серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, серьезным нарушением принципа "одного Китая", - говорится в заявлении дипмиссии. Отмечается, что "Китай выражает сильное недовольство этим и решительный протест". Посольство отметило, что сделало строгое представление Японии. "Мы со всей серьезностью призываем Японию глубоко переосмыслить историю своего вторжения на Тайвань, соблюдать обязательства, данные по тайваньскому вопросу, не посылать ложных сигналов тайваньским сепаратистам и не создавать помех для мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также для китайско-японских отношений", - подчеркнули в посольстве. Лай Циндэ, лидер Демократической прогрессивной партии, выступающей за независимость Тайваня, в субботу одержал победу на выборах главы администрации острова. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. По информации ЦИК острова, за Лай Циндэ отдали свои голоса 40,05% избирателей. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240114/petr_pavel-1921224938.html
https://ria.ru/20240113/tayvan-1921219783.html
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япония, китай, тайвань, ёко камикава, в мире
Япония, Китай, Тайвань, Ёко Камикава, В мире
Поздравление Японией победителя выборов на Тайване вызвало протест КНР

КНР выразила протест Японии из-за поздравлений с победой на Тайване Лай Циндэ

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая в центре Пекина
Флаг Китая в центре Пекина - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Николай Разуваев
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Флаг Китая в центре Пекина. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 янв – РИА Новости. Китай выражает сильное недовольство и решительный протест Японии в связи с поздравлением главы МИД победившего на выборах на Тайване сторонника независимости острова Лай Циндэ, говорится в сообщении посольства КНР в Японии.
Накануне МИД Японии сообщил, что министр иностранных дел Японии Ёко Камикава поздравила с победой на Тайване Лая Циндэ.
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"Соответствующие действия являются серьезным вмешательством во внутренние дела Китая, серьезным нарушением принципа "одного Китая", - говорится в заявлении дипмиссии.
Отмечается, что "Китай выражает сильное недовольство этим и решительный протест".
Посольство отметило, что сделало строгое представление Японии.
"Мы со всей серьезностью призываем Японию глубоко переосмыслить историю своего вторжения на Тайвань, соблюдать обязательства, данные по тайваньскому вопросу, не посылать ложных сигналов тайваньским сепаратистам и не создавать помех для мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также для китайско-японских отношений", - подчеркнули в посольстве.
Лай Циндэ, лидер Демократической прогрессивной партии, выступающей за независимость Тайваня, в субботу одержал победу на выборах главы администрации острова. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. По информации ЦИК острова, за Лай Циндэ отдали свои голоса 40,05% избирателей.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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