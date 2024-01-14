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Кисида посетил пострадавшие от землетрясения районы в Исикаве - РИА Новости, 14.01.2024
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06:15 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/kisida-1921235322.html
Кисида посетил пострадавшие от землетрясения районы в Исикаве
Кисида посетил пострадавшие от землетрясения районы в Исикаве - РИА Новости, 14.01.2024
Кисида посетил пострадавшие от землетрясения районы в Исикаве
Премьер-министр Японии Фумио Кисида утром в воскресенье приземлился на базе сил самообороны Вадзима в префектуре Исикава, которая пострадала от землетрясения 1... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T06:15
2024-01-14T06:15
исикава
япония
фумио кисида
нарухито
серия землетрясений в японии в 2024 году
в мире
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ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида утром в воскресенье приземлился на базе сил самообороны Вадзима в префектуре Исикава, которая пострадала от землетрясения 1 января, сообщила служба новостей телевидения Fuji. Это первый визит Кисиды в пострадавшие районы. Он приветствовал сотрудников сил самообороны и поблагодарил за работу по спасению и поиску людей, доставке воды и продовольствия. "Это самое большое стихийное бедствие эпохи Рэйва (началась в 2019 году, когда был интронизирован император Нарухито), вы находитесь с самого начала в гуще событий, все силы прилагая для спасения и поиска людей. Благодарю вас от всего сердца. В тяжелейших условиях вы стараетесь изо всех сил, хотя среди вас есть и те, кто тоже пострадал при землетрясении", - сказал Кисида. По последним данным, на утро воскресенья из-за землетрясения погибли 220 человек, с 23 не удается установить связь. Ранения и травмы различной степени тяжести получили более 1015 человек. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. На утро 14 января более 11,6 тысячи домов частично или полностью разрушены. Без света в префектуре Исикава остаются более 10,8 тысячи домохозяйств, без воды – 56 тысяч. В префектуре открыты 383 эвакуационных пункта, число эвакуированных составляет более 22,3 тысячи человек. Более 700 человек оказались отрезаны от коммуникаций из-за обрушения мостов и разрушения дорог. На месте стихийного бедствия работают 6,3 тысячи сотрудников сил самообороны.
https://ria.ru/20240113/yaponiya-1921097396.html
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исикава, япония, фумио кисида, нарухито, серия землетрясений в японии в 2024 году, в мире
Исикава, Япония, Фумио Кисида, Нарухито, Серия землетрясений в Японии в 2024 году, В мире
Кисида посетил пострадавшие от землетрясения районы в Исикаве

Fuji: Кисида посетил пострадавшие от землетрясений 1 января районы в Исикаве

© AP Photo / Gonzalo FuentesПремьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в Париж
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в Париж - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида утром в воскресенье приземлился на базе сил самообороны Вадзима в префектуре Исикава, которая пострадала от землетрясения 1 января, сообщила служба новостей телевидения Fuji.
Это первый визит Кисиды в пострадавшие районы. Он приветствовал сотрудников сил самообороны и поблагодарил за работу по спасению и поиску людей, доставке воды и продовольствия.
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"Это самое большое стихийное бедствие эпохи Рэйва (началась в 2019 году, когда был интронизирован император Нарухито), вы находитесь с самого начала в гуще событий, все силы прилагая для спасения и поиска людей. Благодарю вас от всего сердца. В тяжелейших условиях вы стараетесь изо всех сил, хотя среди вас есть и те, кто тоже пострадал при землетрясении", - сказал Кисида.
По последним данным, на утро воскресенья из-за землетрясения погибли 220 человек, с 23 не удается установить связь. Ранения и травмы различной степени тяжести получили более 1015 человек.
В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра.
На утро 14 января более 11,6 тысячи домов частично или полностью разрушены. Без света в префектуре Исикава остаются более 10,8 тысячи домохозяйств, без воды – 56 тысяч. В префектуре открыты 383 эвакуационных пункта, число эвакуированных составляет более 22,3 тысячи человек. Более 700 человек оказались отрезаны от коммуникаций из-за обрушения мостов и разрушения дорог. На месте стихийного бедствия работают 6,3 тысячи сотрудников сил самообороны.
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ИсикаваЯпонияФумио КисидаНарухитоСерия землетрясений в Японии в 2024 годуВ мире
 
 
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