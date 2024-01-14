https://ria.ru/20240114/kholod-1921257628.html

Синоптик спрогнозировал окончание аномальных холодов в Москве

Синоптик спрогнозировал окончание аномальных холодов в Москве - РИА Новости, 14.01.2024

Синоптик спрогнозировал окончание аномальных холодов в Москве

Минувшая ночь в Москве стала заключительной в периоде аномального холода, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T11:10

2024-01-14T11:10

2024-01-14T11:10

погода

москва

московская область (подмосковье)

серпухов

евгений тишковец

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала заключительной в периоде аномального холода, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Минувшая ночь стала заключительной в затянувшемся периоде аномального холода. На базовой столичной метеостанции ВДНХ было минус 22,5, в центре города, на Балчуге, уже не холоднее минус 17,5, МГУ - минус 20,2, Тушино - минус 24,6. В Подмосковье самым студеным стали Серпухов с показателем минус 30,1, Михайловское с минус 30,7, Мелихово с минус 30,7", - рассказал синоптик. Тишковец добавил, что в среднесрочной перспективе такой стужи в Центральной России больше не ожидается, климатический маятник на экваторе зимы качнётся в мягкую сторону с положительным отклонением температуры от среднего. "Запас снега сформировался внушительный: в Москве от 24 до 41 сантиметра, по области от 27 до 40 сантиметров. Норма для 14 января – 27 сантиметров", - уточнил специалист.

https://ria.ru/20240113/minimum-1921124476.html

москва

московская область (подмосковье)

серпухов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье), серпухов, евгений тишковец