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Керри уйдет в отставку для помощи Байдену на выборах, сообщили СМИ

Керри уйдет в отставку для помощи Байдену на выборах, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.01.2024

Керри уйдет в отставку для помощи Байдену на выборах, сообщили СМИ

Специальный посланник президента США по вопросам климата, бывший госсекретарь Джон Керри планирует уйти в отставку и помогать в предвыборной кампании президента РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T02:20

2024-01-14T02:20

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Специальный посланник президента США по вопросам климата, бывший госсекретарь Джон Керри планирует уйти в отставку и помогать в предвыборной кампании президента США Джо Байдена, сообщает портал Axios со ссылкой на источник, близкий к американской администрации."Специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри уйдет из администрации этой зимой и планирует помогать в предвыборной кампании президента Байдена", - говорится в материале.По данным собеседника портала, 80-летний Джон Керри считает, что переизбрание Байдена — это "самое большое" изменение, которое можно сделать в этом году для достижения прогресса в области климата как в США, так и по всему миру.В сентябре спецпредставитель президента США по климату Джон Керри на полях 78-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил РИА Новости, что США считают важным поддерживать диалог с Россией по климатической повестке.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют бывший президент США Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие.Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.

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