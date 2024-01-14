https://ria.ru/20240114/kennedi-mladshiy-1921227563.html

Кеннеди-младший выступил за прекращение помощи Украине

Кеннеди-младший выступил за прекращение помощи Украине - РИА Новости, 14.01.2024

Кеннеди-младший выступил за прекращение помощи Украине

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает одновременно за ужесточение безопасности границы с Мексикой и прекращение финансовой... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T02:42

2024-01-14T02:42

2024-01-14T02:42

в мире

мексика

украина

киев

роберт кеннеди

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ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает одновременно за ужесточение безопасности границы с Мексикой и прекращение финансовой помощи Украины, заявили РИА Новости в пресс-службе избирательного штаба политика. "Позиция господина Кеннеди отличается как от позиции президента Байдена, так и от позиции республиканцев. Он поддерживает усиление безопасности границы, чтобы положить конец неконтролируемому потоку нелегальной иммиграции. И он также поддерживает прекращение финансирования войны на Украине", - заявили агентству в штабе Кеннеди-младшего. Белый дом ранее обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 100 миллиардов долларов, включая 60 миллиардов для Украины, однако республиканцы отказываются его одобрить без принятия шагов по обеспечению безопасности границы с Мексикой. Поиски межпартийного компромисса идут в американском Сенате, но, как писала ранее газета Hill, они пока не дали результата.

https://ria.ru/20240106/ramasvami-1919893088.html

мексика

украина

киев

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в мире, мексика, украина, киев, роберт кеннеди