https://ria.ru/20240114/kennedi-mladshiy-1921227563.html
Кеннеди-младший выступил за прекращение помощи Украине
Кеннеди-младший выступил за прекращение помощи Украине - РИА Новости, 14.01.2024
Кеннеди-младший выступил за прекращение помощи Украине
Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает одновременно за ужесточение безопасности границы с Мексикой и прекращение финансовой... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T02:42
2024-01-14T02:42
2024-01-14T02:42
в мире
мексика
украина
киев
роберт кеннеди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909548908_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_eaa59a45f400802e6790ac84e9d0db29.jpg
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает одновременно за ужесточение безопасности границы с Мексикой и прекращение финансовой помощи Украины, заявили РИА Новости в пресс-службе избирательного штаба политика. "Позиция господина Кеннеди отличается как от позиции президента Байдена, так и от позиции республиканцев. Он поддерживает усиление безопасности границы, чтобы положить конец неконтролируемому потоку нелегальной иммиграции. И он также поддерживает прекращение финансирования войны на Украине", - заявили агентству в штабе Кеннеди-младшего. Белый дом ранее обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 100 миллиардов долларов, включая 60 миллиардов для Украины, однако республиканцы отказываются его одобрить без принятия шагов по обеспечению безопасности границы с Мексикой. Поиски межпартийного компромисса идут в американском Сенате, но, как писала ранее газета Hill, они пока не дали результата.
https://ria.ru/20240106/ramasvami-1919893088.html
мексика
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909548908_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_1f0bbcf464998a77ec21153a3aafe584.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика, украина, киев, роберт кеннеди
В мире, Мексика, Украина, Киев, Роберт Кеннеди
Кеннеди-младший выступил за прекращение помощи Украине
Кеннеди-младший выступил за усиление границы юга США и прекращение помощи Киеву
ВАШИНГТОН, 14 янв – РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает одновременно за ужесточение безопасности границы с Мексикой и прекращение финансовой помощи Украины, заявили РИА Новости в пресс-службе избирательного штаба политика.
«
"Позиция господина Кеннеди отличается как от позиции президента Байдена, так и от позиции республиканцев. Он поддерживает усиление безопасности границы, чтобы положить конец неконтролируемому потоку нелегальной иммиграции. И он также поддерживает прекращение финансирования войны на Украине", - заявили агентству в штабе Кеннеди-младшего.
Белый дом ранее обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительных 100 миллиардов долларов, включая 60 миллиардов для Украины, однако республиканцы отказываются его одобрить без принятия шагов по обеспечению безопасности границы с Мексикой.
Поиски межпартийного компромисса идут в американском Сенате, но, как писала ранее газета Hill, они пока не дали результата.
СМИ: кандидат в президенты Рамасвами намерен вывести США из НАТО