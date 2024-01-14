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СМИ: в Канаде могут ввести ограничение на число студентов-иностранцев - РИА Новости, 14.01.2024
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07:04 14.01.2024 (обновлено: 07:25 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/kanada-1921237513.html
СМИ: в Канаде могут ввести ограничение на число студентов-иностранцев
СМИ: в Канаде могут ввести ограничение на число студентов-иностранцев - РИА Новости, 14.01.2024
СМИ: в Канаде могут ввести ограничение на число студентов-иностранцев
Канадский министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Марк Миллер заявил в интервью телеканалу CTV News, что в ближайшие несколько месяцев он рассмотрит РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T07:04
2024-01-14T07:25
канада
в мире
джастин трюдо
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Канадский министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Марк Миллер заявил в интервью телеканалу CTV News, что в ближайшие несколько месяцев он рассмотрит возможность ограничения числа проживающих в стране иностранных студентов, чтобы решить вопрос с нехваткой жилья.Как подчеркивает телеканал, правительство Канады столкнулось с критикой из-за того, что принимает все больше мигрантов, в то время как в стране наблюдается проблема с нехваткой жилья. В интервью Миллер заявил, что число проживающих в стране студентов-иностранцев "приводит в замешательство", а система "вышла из под контроля"."Министр по делам иммиграции Марк Миллер заявил, что в ближайшие несколько месяцев он рассмотрит возможность введения ограничения на число иностранных студентов, проживающих в Канаде", - говорится в сообщении телеканала. Сообщается, что министр не уточнил, на сколько власти планируют сократить число иностранных студентов.Миллер добавил, что введение ограничения на количество иностранных студентов не будет "универсальным решением" для решения проблемы нехватки жилья в стране.По данным телеканала, находящиеся у власти либералы во главе с действующим премьер-министром Джастином Трюдо поставили цель привлечь в страну в 2024 году 485 тысяч иммигрантов, а в 2025 и 2026 годах по 500 тысяч. Отмечается, что только в третьем квартале прошлого года в Канаду прибыли более 300 тысяч временных резидентов, в основном иностранных студентов и рабочих-мигрантов.
https://ria.ru/20231203/aktsiya-1913496243.html
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канада, в мире, джастин трюдо
Канада, В мире, Джастин Трюдо
СМИ: в Канаде могут ввести ограничение на число студентов-иностранцев

CTV: в Канаде рассмотрят возможность ограничения числа студентов-иностранцев

© РИА Новости / Василий Пономарев | Перейти в медиабанкФлаг Канады, Калгари
Флаг Канады, Калгари - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Василий Пономарев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Канадский министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Марк Миллер заявил в интервью телеканалу CTV News, что в ближайшие несколько месяцев он рассмотрит возможность ограничения числа проживающих в стране иностранных студентов, чтобы решить вопрос с нехваткой жилья.
Как подчеркивает телеканал, правительство Канады столкнулось с критикой из-за того, что принимает все больше мигрантов, в то время как в стране наблюдается проблема с нехваткой жилья. В интервью Миллер заявил, что число проживающих в стране студентов-иностранцев "приводит в замешательство", а система "вышла из под контроля".
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"Министр по делам иммиграции Марк Миллер заявил, что в ближайшие несколько месяцев он рассмотрит возможность введения ограничения на число иностранных студентов, проживающих в Канаде", - говорится в сообщении телеканала. Сообщается, что министр не уточнил, на сколько власти планируют сократить число иностранных студентов.
Миллер добавил, что введение ограничения на количество иностранных студентов не будет "универсальным решением" для решения проблемы нехватки жилья в стране.
По данным телеканала, находящиеся у власти либералы во главе с действующим премьер-министром Джастином Трюдо поставили цель привлечь в страну в 2024 году 485 тысяч иммигрантов, а в 2025 и 2026 годах по 500 тысяч. Отмечается, что только в третьем квартале прошлого года в Канаду прибыли более 300 тысяч временных резидентов, в основном иностранных студентов и рабочих-мигрантов.
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