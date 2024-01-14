https://ria.ru/20240114/izrail-1921243057.html

Нетаньяху заявил о необходимости закрыть границу сектора Газа и Египта

Нетаньяху заявил о необходимости закрыть границу сектора Газа и Египта - РИА Новости, 14.01.2024

Нетаньяху заявил о необходимости закрыть границу сектора Газа и Египта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что граница между Египтом и сектором Газа должна быть закрыта, чтобы в анклав не попадало оружие, которое... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T08:50

2024-01-14T08:50

2024-01-14T08:50

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что граница между Египтом и сектором Газа должна быть закрыта, чтобы в анклав не попадало оружие, которое использует палестинское движение ХАМАС, сообщает телеканал CNN. "Мы уничтожим ХАМАС, мы демилитаризуем сектор Газа, но военная техника и другое смертоносное оружие будут продолжать поступать в этот южный проход (границу с Египтом - ред.), поэтому, конечно, нам нужно его закрыть", - приводит телеканал слова Нетаньяху. Издание отмечает, что, по словам премьера, Израиль еще не решил, как именно будет действовать при закрытии границы Газы с Египтом, но это будет означать возобновление израильского контроля над анклавом и удар по суверенитету палестинцев в секторе Газа. В субботу издание Wall Street Journal со ссылкой на израильских и египетских чиновников сообщило, что Израиль проинформировал Каир о том, что планирует военную операцию вдоль границы между Египтом и сектором Газа. Ранее газета писала, что Израиль предложил Каиру установить вдоль Филадельфийского коридора - подконтрольной Египту территории на границе с сектором Газа - датчики и предоставить право посылать наблюдательные дроны в случае их срабатывания. Агентство Рейтер позднее передавало, что Каир отверг предложение Израиля об участии в наблюдении за районом. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, более 60 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240113/gaza-1921173470.html

https://ria.ru/20240113/gaza-1921155203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, египет, каир (город), владимир путин, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году