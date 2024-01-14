https://ria.ru/20240114/gumenyuk-1921241060.html

Осужденный экс-мэр Владивостока Гуменюк уехал на СВО, сообщил источник

Осужденный экс-мэр Владивостока Гуменюк уехал на СВО, сообщил источник - РИА Новости, 14.01.2024

Осужденный экс-мэр Владивостока Гуменюк уехал на СВО, сообщил источник

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет колонии по делу о взятках, отправился в зону специальной военной операции, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T08:25

2024-01-14T08:25

2024-01-14T15:01

специальная военная операция на украине

происшествия

владивосток

олег гуменюк (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155544/01/1555440111_0:0:1632:918_1920x0_80_0_0_ae791b79928d13dbb564696530e98287.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 янв — РИА Новости. Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет колонии по делу о взятках, отправился в зону специальной военной операции, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Уехал (в зону СВО. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства. Впервые информация о том, что Гуменюк отправился на спецоперацию, появилась в соцсетях в ноябре 2023 года. Тогда в ГУ ФСИН РИА Новости опровергли эти данные. Теперь в региональном ГУ ФСИН агентству сообщили, что не комментируют эту тему. Комментарием защиты Гуменюка РИА Новости пока не располагает. В январе 2023 года Ленинский районный суд Владивостока приговорил экс-мэра к 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей. По версии следствия, Гуменюк, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получил от директора нескольких стройфирм взятки на 6,9 миллиона рублей, а на посту мэра — еще 31,2 миллиона рублей от этого же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший глава города отрицал, заявляя, что его оклеветали. В мае приговор был смягчен до 12 лет, а размер штрафа — до 140 миллионов рублей. В октябре суд прекратил производство по еще одному уголовному делу в отношении Гуменюка в связи с истечением срока давности.

https://ria.ru/20231003/gumenyuk-1900082649.html

https://ria.ru/20220309/arest-1777212750.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владивосток, олег гуменюк (политик)