https://ria.ru/20240114/gumenyuk-1921241060.html
Осужденный экс-мэр Владивостока Гуменюк уехал на СВО, сообщил источник
Осужденный экс-мэр Владивостока Гуменюк уехал на СВО, сообщил источник - РИА Новости, 14.01.2024
Осужденный экс-мэр Владивостока Гуменюк уехал на СВО, сообщил источник
Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет колонии по делу о взятках, отправился в зону специальной военной операции, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T08:25
2024-01-14T08:25
2024-01-14T15:01
специальная военная операция на украине
происшествия
владивосток
олег гуменюк (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155544/01/1555440111_0:0:1632:918_1920x0_80_0_0_ae791b79928d13dbb564696530e98287.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв — РИА Новости. Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет колонии по делу о взятках, отправился в зону специальной военной операции, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Уехал (в зону СВО. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства. Впервые информация о том, что Гуменюк отправился на спецоперацию, появилась в соцсетях в ноябре 2023 года. Тогда в ГУ ФСИН РИА Новости опровергли эти данные. Теперь в региональном ГУ ФСИН агентству сообщили, что не комментируют эту тему. Комментарием защиты Гуменюка РИА Новости пока не располагает. В январе 2023 года Ленинский районный суд Владивостока приговорил экс-мэра к 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей. По версии следствия, Гуменюк, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получил от директора нескольких стройфирм взятки на 6,9 миллиона рублей, а на посту мэра — еще 31,2 миллиона рублей от этого же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший глава города отрицал, заявляя, что его оклеветали. В мае приговор был смягчен до 12 лет, а размер штрафа — до 140 миллионов рублей. В октябре суд прекратил производство по еще одному уголовному делу в отношении Гуменюка в связи с истечением срока давности.
https://ria.ru/20231003/gumenyuk-1900082649.html
https://ria.ru/20220309/arest-1777212750.html
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155544/01/1555440111_217:0:1602:1039_1920x0_80_0_0_40088b6e24d2969b67f4fc551ca31b5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, олег гуменюк (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владивосток, Олег Гуменюк (политик)
Осужденный экс-мэр Владивостока Гуменюк уехал на СВО, сообщил источник
Осужденный за взятки экс-мэр Владивостока Гуменюк отправился на СВО
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв — РИА Новости. Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет колонии по делу о взятках, отправился в зону специальной военной операции, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Уехал (в зону СВО. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства.
Впервые информация о том, что Гуменюк
отправился на спецоперацию, появилась в соцсетях в ноябре 2023 года. Тогда в ГУ ФСИН РИА Новости опровергли эти данные.
Теперь в региональном ГУ ФСИН агентству сообщили, что не комментируют эту тему. Комментарием защиты Гуменюка РИА Новости пока не располагает.
Суд во Владивостоке прекратил второе дело в отношении экс-мэра Гуменюка
В январе 2023 года Ленинский районный суд Владивостока приговорил экс-мэра к 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей. По версии следствия, Гуменюк, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получил от директора нескольких стройфирм взятки на 6,9 миллиона рублей, а на посту мэра — еще 31,2 миллиона рублей от этого же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг.
Вину бывший глава города отрицал, заявляя, что его оклеветали. В мае приговор был смягчен до 12 лет, а размер штрафа — до 140 миллионов рублей. В октябре суд прекратил производство по еще одному уголовному делу в отношении Гуменюка в связи с истечением срока давности.
Суд арестовал имущество бывшего мэра Владивостока Гуменюка