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При обстреле ВСУ Горловки повреждение здание районной администрации - РИА Новости, 14.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:54 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/gorlovka-1921243366.html
При обстреле ВСУ Горловки повреждение здание районной администрации
При обстреле ВСУ Горловки повреждение здание районной администрации - РИА Новости, 14.01.2024
При обстреле ВСУ Горловки повреждение здание районной администрации
Здание администрации Никитовского района Горловки получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T08:54
2024-01-14T08:54
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Здание администрации Никитовского района Горловки получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. "Ночным обстрелом украинских террористов повреждено задание администрации Никитовского района города Горловка", - написал Приходько.В субботу Приходько сообщал, что часть старого квартала Горловки была обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240114/saniya-1921231425.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
При обстреле ВСУ Горловки повреждение здание районной администрации

Мэр Приходько: при обстреле ВСУ Горловки повреждение здание администрации района

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Здание администрации Никитовского района Горловки получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.
"Ночным обстрелом украинских террористов повреждено задание администрации Никитовского района города Горловка", - написал Приходько.
В субботу Приходько сообщал, что часть старого квартала Горловки была обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
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