https://ria.ru/20240114/gorlovka-1921243366.html

При обстреле ВСУ Горловки повреждение здание районной администрации

При обстреле ВСУ Горловки повреждение здание районной администрации - РИА Новости, 14.01.2024

При обстреле ВСУ Горловки повреждение здание районной администрации

Здание администрации Никитовского района Горловки получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T08:54

2024-01-14T08:54

2024-01-14T08:54

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Здание администрации Никитовского района Горловки получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. "Ночным обстрелом украинских террористов повреждено задание администрации Никитовского района города Горловка", - написал Приходько.В субботу Приходько сообщал, что часть старого квартала Горловки была обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240114/saniya-1921231425.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

горловка, донецкая народная республика, иван приходько