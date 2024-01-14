https://ria.ru/20240114/gorlovka-1921243366.html
При обстреле ВСУ Горловки повреждение здание районной администрации
При обстреле ВСУ Горловки повреждение здание районной администрации - РИА Новости, 14.01.2024
При обстреле ВСУ Горловки повреждение здание районной администрации
Здание администрации Никитовского района Горловки получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T08:54
2024-01-14T08:54
2024-01-14T08:54
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 14 янв - РИА Новости. Здание администрации Никитовского района Горловки получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. "Ночным обстрелом украинских террористов повреждено задание администрации Никитовского района города Горловка", - написал Приходько.В субботу Приходько сообщал, что часть старого квартала Горловки была обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240114/saniya-1921231425.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
При обстреле ВСУ Горловки повреждение здание районной администрации
Мэр Приходько: при обстреле ВСУ Горловки повреждение здание администрации района