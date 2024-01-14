https://ria.ru/20240114/giatsint-1921231937.html

Расчеты "Гиацинтов" уничтожили на Купянском направлении танк ВСУ

Расчеты "Гиацинтов" уничтожили на Купянском направлении танк ВСУ - РИА Новости, 14.01.2024

Расчеты "Гиацинтов" уничтожили на Купянском направлении танк ВСУ

Расчеты 152-мм самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожили оборонительные сооружения и танк ВСУ на купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T05:07

2024-01-14T05:07

2024-01-14T05:07

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 14 янв – РИА Новости. Расчеты 152-мм самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожили оборонительные сооружения и танк ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллеристы группировки войск "Запад" из 152-мм самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" при выполнении огневых задач уничтожили оборонительные сооружения и танк ВСУ на купянском направлении", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей. "В последнее время работаем по целям артиллерийского типа, танкам, укрепрайонам. Сегодня с этого орудия мы работали по танку и поддерживали огнем нашу пехоту", - сказал командир орудия "Гиацинт-С" Константин Пузырев.

https://ria.ru/20240114/saniya-1921231425.html

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россия, вооруженные силы украины