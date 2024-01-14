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Расчеты "Гиацинтов" уничтожили на Купянском направлении танк ВСУ - РИА Новости, 14.01.2024
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Расчеты "Гиацинтов" уничтожили на Купянском направлении танк ВСУ
Расчеты "Гиацинтов" уничтожили на Купянском направлении танк ВСУ - РИА Новости, 14.01.2024
Расчеты "Гиацинтов" уничтожили на Купянском направлении танк ВСУ
Расчеты 152-мм самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожили оборонительные сооружения и танк ВСУ на купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T05:07
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ЛУГАНСК, 14 янв – РИА Новости. Расчеты 152-мм самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожили оборонительные сооружения и танк ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллеристы группировки войск "Запад" из 152-мм самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" при выполнении огневых задач уничтожили оборонительные сооружения и танк ВСУ на купянском направлении", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей. "В последнее время работаем по целям артиллерийского типа, танкам, укрепрайонам. Сегодня с этого орудия мы работали по танку и поддерживали огнем нашу пехоту", - сказал командир орудия "Гиацинт-С" Константин Пузырев.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчеты "Гиацинтов" уничтожили на Купянском направлении танк ВСУ

"Гиацинты-С" группировки "Запад" поразили на Купянском направлении танк ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С"
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 янв – РИА Новости. Расчеты 152-мм самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожили оборонительные сооружения и танк ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Артиллеристы группировки войск "Запад" из 152-мм самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" при выполнении огневых задач уничтожили оборонительные сооружения и танк ВСУ на купянском направлении", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.
"В последнее время работаем по целям артиллерийского типа, танкам, укрепрайонам. Сегодня с этого орудия мы работали по танку и поддерживали огнем нашу пехоту", - сказал командир орудия "Гиацинт-С" Константин Пузырев.
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