https://ria.ru/20240114/giatsint-1921231937.html
Расчеты "Гиацинтов" уничтожили на Купянском направлении танк ВСУ
Расчеты "Гиацинтов" уничтожили на Купянском направлении танк ВСУ - РИА Новости, 14.01.2024
Расчеты "Гиацинтов" уничтожили на Купянском направлении танк ВСУ
Расчеты 152-мм самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожили оборонительные сооружения и танк ВСУ на купянском направлении, сообщили... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T05:07
2024-01-14T05:07
2024-01-14T05:07
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902565184_0:0:3144:1768_1920x0_80_0_0_f8f4b2f17949f4663b1cb300a296ec60.jpg
ЛУГАНСК, 14 янв – РИА Новости. Расчеты 152-мм самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожили оборонительные сооружения и танк ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Артиллеристы группировки войск "Запад" из 152-мм самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" при выполнении огневых задач уничтожили оборонительные сооружения и танк ВСУ на купянском направлении", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей. "В последнее время работаем по целям артиллерийского типа, танкам, укрепрайонам. Сегодня с этого орудия мы работали по танку и поддерживали огнем нашу пехоту", - сказал командир орудия "Гиацинт-С" Константин Пузырев.
https://ria.ru/20240114/saniya-1921231425.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902565184_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_d7ae5de51666901bb21fe2c544dec081.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчеты "Гиацинтов" уничтожили на Купянском направлении танк ВСУ
"Гиацинты-С" группировки "Запад" поразили на Купянском направлении танк ВСУ
ЛУГАНСК, 14 янв – РИА Новости. Расчеты 152-мм самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожили оборонительные сооружения и танк ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Артиллеристы группировки войск "Запад" из 152-мм самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С" при выполнении огневых задач уничтожили оборонительные сооружения и танк ВСУ на купянском направлении", - сообщили в ведомстве.
Там отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.
"В последнее время работаем по целям артиллерийского типа, танкам, укрепрайонам. Сегодня с этого орудия мы работали по танку и поддерживали огнем нашу пехоту", - сказал командир орудия "Гиацинт-С" Константин Пузырев.
Танки в зоне СВО получили комплексы подавления FPV-дронов "Сания"