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Новым королем Дании стал Фредерик X - РИА Новости, 14.01.2024
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16:55 14.01.2024 (обновлено: 17:54 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/frederik-1921296716.html
Новым королем Дании стал Фредерик X
Новым королем Дании стал Фредерик X - РИА Новости, 14.01.2024
Новым королем Дании стал Фредерик X
Фредерик X стал новым королем Дании после отречения от престола его матери Маргрете II, правившей 52 года. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T16:55
2024-01-14T17:54
в мире
дания
маргрете ii
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Фредерик X стал новым королем Дании после отречения от престола его матери Маргрете II, правившей 52 года. Маргрете II подписала отречение от престола на церемонии в королевском замке Кристиансборг в воскресенье, в этот момент сидевший по правую руку от нее Фредерик стал новым монархом. Церемония транслировалась на телеканале DR. В своем новогоднем обращении теперь уже бывшая королева Дании Маргрете II заявила, что отречется от престола 14 января 2024 года, когда исполнятся 52 года ее правления. 83-летняя королева объявила, что оставит престол своему сыну, наследному принцу Фредерику. Ранее датский Королевский дворец сообщал, что королева Маргрете II дольше всех своих предшественников находится на монаршем престоле за всю историю Дании.
https://ria.ru/20230105/koroleva-1843180748.html
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в мире, дания, маргрете ii
В мире, Дания, Маргрете II
Новым королем Дании стал Фредерик X

Фредерик X стал новым королем Дании после отречения от престола Маргрете II

© AFP 2024 / MADS CLAUS RASMUSSENНовый король Дании Фредерик X
Новый король Дании Фредерик X - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AFP 2024 / MADS CLAUS RASMUSSEN
Новый король Дании Фредерик X
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Фредерик X стал новым королем Дании после отречения от престола его матери Маргрете II, правившей 52 года.
Маргрете II подписала отречение от престола на церемонии в королевском замке Кристиансборг в воскресенье, в этот момент сидевший по правую руку от нее Фредерик стал новым монархом. Церемония транслировалась на телеканале DR.
В своем новогоднем обращении теперь уже бывшая королева Дании Маргрете II заявила, что отречется от престола 14 января 2024 года, когда исполнятся 52 года ее правления. 83-летняя королева объявила, что оставит престол своему сыну, наследному принцу Фредерику.
Ранее датский Королевский дворец сообщал, что королева Маргрете II дольше всех своих предшественников находится на монаршем престоле за всю историю Дании.
Датская королева Маргрете II - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
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В миреДанияМаргрете II
 
 
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