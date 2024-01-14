https://ria.ru/20240114/frederik-1921296716.html

Новым королем Дании стал Фредерик X

Новым королем Дании стал Фредерик X - РИА Новости, 14.01.2024

Новым королем Дании стал Фредерик X

Фредерик X стал новым королем Дании после отречения от престола его матери Маргрете II, правившей 52 года. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T16:55

2024-01-14T16:55

2024-01-14T17:54

в мире

дания

маргрете ii

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921297616_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_c042cdb3c83d72741bf364a98e373d05.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Фредерик X стал новым королем Дании после отречения от престола его матери Маргрете II, правившей 52 года. Маргрете II подписала отречение от престола на церемонии в королевском замке Кристиансборг в воскресенье, в этот момент сидевший по правую руку от нее Фредерик стал новым монархом. Церемония транслировалась на телеканале DR. В своем новогоднем обращении теперь уже бывшая королева Дании Маргрете II заявила, что отречется от престола 14 января 2024 года, когда исполнятся 52 года ее правления. 83-летняя королева объявила, что оставит престол своему сыну, наследному принцу Фредерику. Ранее датский Королевский дворец сообщал, что королева Маргрете II дольше всех своих предшественников находится на монаршем престоле за всю историю Дании.

https://ria.ru/20230105/koroleva-1843180748.html

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, дания, маргрете ii