https://ria.ru/20240114/ekvador-1921224529.html

Посол в Эквадоре сообщил, что президент открыт к развитию связей с Россией

Посол в Эквадоре сообщил, что президент открыт к развитию связей с Россией - РИА Новости, 14.01.2024

Посол в Эквадоре сообщил, что президент открыт к развитию связей с Россией

Эквадорский лидер Даниэль Нобоа проявляет большой интерес и демонстрирует открытость к расширению сотрудничества с Россией в торговле и экономике - будучи... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T01:34

2024-01-14T01:34

2024-01-14T01:34

россия

эквадор

москва

гильермо лассо

константин косачев

сергей данкверт

совет федерации рф

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МЕХИКО, 14 янв - РИА Новости. Эквадорский лидер Даниэль Нобоа проявляет большой интерес и демонстрирует открытость к расширению сотрудничества с Россией в торговле и экономике - будучи депутатом, до избрания он возглавлял группу парламентской дружбы с Россией и посещал Москву в сентябре 2022 года, рассказал РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан. "На каждой встрече демонстрировалась полная открытость, расположенность не только к сохранению того, что было заморожено при предыдущем правительстве Гильермо Лассо, но к расширению. Не только к увеличению объемов, но и к расширению номенклатуры торгового-экономического взаимодействия между нашими странами. В силе остаются предложения о сотрудничестве, которые озвучил наш президент ещё два года назад для предыдущего правительства, включающие участие российского бизнес-сообщества в различных проектах на территории Эквадора", - заявил Спринчан. По российского дипломата, он стал первым зарубежным послом, которого Нобоа принял после своей инаугурации в октябре, а всего к настоящему моменту состоялись две личных встречи с главой государства. До избрания президентом Эквадора Даниэль Нобоа был членом парламента и возглавлял группу парламентской дружбы Эквадора и России. Как отметил Спринчан, в сентябре 2022 года Нобоа посещал Москву, где встречался с заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачёвым, главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом, с другими представителями официальных властей России, а также с эквадорскими студентами, которые учатся в России. "Он очень доброжелательно расположен к нашей стране, и не только с точки зрения интересов бизнеса, но и как человек, бизнес которого накладывается на чисто человеческое отношение. Сейчас он попал в очень сложную ситуацию (связанную с внутренним конфликтом в стране), и мы пожелаем ему удачи в том, чтобы благополучно выйти из нее", - добавил глава российской дипмиссии. Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Отвечая на новый виток насилия, президент Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.

https://ria.ru/20231016/ekvador-1902968013.html

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эквадор

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россия, эквадор, москва, гильермо лассо, константин косачев, сергей данкверт, совет федерации рф, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)