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Доля россиян с доходами выше ста тысяч рублей достигла максимума
Доля россиян с доходами выше ста тысяч рублей достигла максимума - РИА Новости, 14.01.2024
Доля россиян с доходами выше ста тысяч рублей достигла максимума
Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей возросла по итогам 2022 года до 7,4% — максимального значения за все время ведения статистики,... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T10:03
2024-01-14T10:03
2024-01-14T17:21
экономика
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей возросла по итогам 2022 года до 7,4% — максимального значения за все время ведения статистики, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Так, в 2022-м доля выросла на 1,7 процентного пункта, это стало самым значительным приростом с 2013 года, когда Росстат начал вести эту статистику. Одновременно увеличилась доля россиян, получающих в месяц от 60 до 100 тысяч рублей, — на 2,7 процентного пункта, до 15,3%. Удельный вес граждан с доходами от 45 до 60 тысяч увеличился на 1,8 процентного пункта, до 13,5%, а от 27 до 45 тысяч — на 1,5 процентного пункта, до 27,4%. Численность россиян с небольшими доходами, наоборот, снижается. Так, доля граждан, получающих в месяц от 19 до 27 тысяч рублей, сократилась на один процентный пункт — до 16,1%, 10-19 тысяч — на 3,9 процентного пункта, до 15,9%, а до десяти тысяч рублей — на 2,8 процентного пункта, до 4,4%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, россия
Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество, Россия
Доля россиян с доходами выше ста тысяч рублей достигла максимума
Доля россиян с доходами выше ста тысяч рублей выросла до 7,4% в 2022 году
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей возросла по итогам 2022 года до 7,4% — максимального значения за все время ведения статистики, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Так, в 2022-м доля выросла на 1,7 процентного пункта, это стало самым значительным приростом с 2013 года, когда Росстат начал вести эту статистику.
Одновременно увеличилась доля россиян, получающих в месяц от 60 до 100 тысяч рублей, — на 2,7 процентного пункта, до 15,3%. Удельный вес граждан с доходами от 45 до 60 тысяч увеличился на 1,8 процентного пункта, до 13,5%, а от 27 до 45 тысяч — на 1,5 процентного пункта, до 27,4%.
Численность россиян с небольшими доходами, наоборот, снижается. Так, доля граждан, получающих в месяц от 19 до 27 тысяч рублей, сократилась на один процентный пункт — до 16,1%, 10-19 тысяч — на 3,9 процентного пункта, до 15,9%, а до десяти тысяч рублей — на 2,8 процентного пункта, до 4,4%.
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