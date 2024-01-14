https://ria.ru/20240114/dokhod-1921251257.html

Доля россиян с доходами выше ста тысяч рублей достигла максимума

Доля россиян с доходами выше ста тысяч рублей достигла максимума - РИА Новости, 14.01.2024

Доля россиян с доходами выше ста тысяч рублей достигла максимума

Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей возросла по итогам 2022 года до 7,4% — максимального значения за все время ведения статистики,... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T10:03

2024-01-14T10:03

2024-01-14T17:21

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

россия

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей возросла по итогам 2022 года до 7,4% — максимального значения за все время ведения статистики, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Так, в 2022-м доля выросла на 1,7 процентного пункта, это стало самым значительным приростом с 2013 года, когда Росстат начал вести эту статистику. Одновременно увеличилась доля россиян, получающих в месяц от 60 до 100 тысяч рублей, — на 2,7 процентного пункта, до 15,3%. Удельный вес граждан с доходами от 45 до 60 тысяч увеличился на 1,8 процентного пункта, до 13,5%, а от 27 до 45 тысяч — на 1,5 процентного пункта, до 27,4%. Численность россиян с небольшими доходами, наоборот, снижается. Так, доля граждан, получающих в месяц от 19 до 27 тысяч рублей, сократилась на один процентный пункт — до 16,1%, 10-19 тысяч — на 3,9 процентного пункта, до 15,9%, а до десяти тысяч рублей — на 2,8 процентного пункта, до 4,4%.

https://ria.ru/20231221/bednost-1917228724.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, россия