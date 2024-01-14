https://ria.ru/20240114/delon-1921292212.html

Спутница Делона написала заявление на его детей в прокуратуру, пишут СМИ

Спутница Делона написала заявление на его детей в прокуратуру, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2024

Спутница Делона написала заявление на его детей в прокуратуру, пишут СМИ

Спутница французского актера Алена Делона Хироми Роллен обратилась в прокуратуру, обвинив его детей в "попытке умышленного убийства" артиста, пишет газета... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T16:23

2024-01-14T16:23

2024-01-14T23:54

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Спутница французского актера Алена Делона Хироми Роллен обратилась в прокуратуру, обвинив его детей в "попытке умышленного убийства" артиста, пишет газета Figaro со ссылкой на осведомленный источник. "Женщина, которая называет себя спутницей Алена Делона, направила в пятницу письмо, в котором она требует у прокурора, <...> чтобы "было проведено срочное расследование" по фактам, которые, по ее мнению, схожи с "попыткой умышленного убийства" 88-летнего актера его детьми", — говорится в публикации.По информации СМИ, Делон страдает онкологическим заболеванием крови — диффузной лимфомой. Согласно статье, Роллен обвинила детей актера в том, что они якобы остановили его лечение, хотя осознавали, что оно "жизненно необходимо", и что такой шаг "ускорит кончину их отца". Она также связала прекращение лечения Делона с "внезапным, быстрым и серьезным ухудшением состояния его здоровья". В июле 2023 года дети Алена Делона заставили его спутницу Роллен покинуть имение актера в коммуне Души департамента Луара. Они обвинили ее в психологическом насилии над актером и манипулировании им. В январе 2024 года радиостанция RTL сообщила, что прокуратура отказала в возбуждении дела после рассмотрения жалоб детей. Как уточнялось, в ведомстве сослались на недостаточность состава преступления. При этом ответные претензии Роллен против детей актера отклонили по той же причине. На прошлой неделе сын актера Энтони обвинил сестру в желании "вернуть" отца в Швейцарию, гражданином которой Ален Делон является, чтобы избежать "огромного налога" на наследство. При этом сам киноактер хочет провести остаток жизни в своем имении в коммуне Души-Монкорбон в Центральной Франции. Как утверждала его дочь, единственной причиной отвезти отца в Швейцарию было его лечение. Кроме того, Энтони подал заявление в полицию на свою сестру Анушку из-за того, что она не рассказала о тестах, которые актер проходил в Швейцарии в течение нескольких лет. По его словам, эти исследования якобы демонстрируют ухудшение когнитивных функций его отца. Позднее стало известно, что Ален Делон подаст на сына жалобу после этого высказывания. Сама Анушка также подала жалобу на брата за клевету. Кроме того, прокуратура начала предварительное расследование после заявления другого сына Делона — Алена-Фабьена — против Анушки, которая якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью.

https://ria.ru/20240113/alen_delon-1921061933.html

https://ria.ru/20230707/znamenitosti-1882767509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швейцария, франция, ален делон