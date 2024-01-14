Рейтинг@Mail.ru
Спутница Делона написала заявление на его детей в прокуратуру, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:23 14.01.2024 (обновлено: 23:54 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/delon-1921292212.html
Спутница Делона написала заявление на его детей в прокуратуру, пишут СМИ
Спутница Делона написала заявление на его детей в прокуратуру, пишут СМИ - РИА Новости, 14.01.2024
Спутница Делона написала заявление на его детей в прокуратуру, пишут СМИ
Спутница французского актера Алена Делона Хироми Роллен обратилась в прокуратуру, обвинив его детей в "попытке умышленного убийства" артиста, пишет газета... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T16:23
2024-01-14T23:54
в мире
швейцария
франция
ален делон
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155740/88/1557408883_0:324:2048:1475_1920x0_80_0_0_04630e7c23939fff97919e3343c71c94.jpg
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Спутница французского актера Алена Делона Хироми Роллен обратилась в прокуратуру, обвинив его детей в "попытке умышленного убийства" артиста, пишет газета Figaro со ссылкой на осведомленный источник. &quot;Женщина, которая называет себя спутницей Алена Делона, направила в пятницу письмо, в котором она требует у прокурора, &lt;...&gt; чтобы &quot;было проведено срочное расследование&quot; по фактам, которые, по ее мнению, схожи с &quot;попыткой умышленного убийства&quot; 88-летнего актера его детьми&quot;, — говорится в публикации.По информации СМИ, Делон страдает онкологическим заболеванием крови — диффузной лимфомой. Согласно статье, Роллен обвинила детей актера в том, что они якобы остановили его лечение, хотя осознавали, что оно "жизненно необходимо", и что такой шаг "ускорит кончину их отца". Она также связала прекращение лечения Делона с "внезапным, быстрым и серьезным ухудшением состояния его здоровья". В июле 2023 года дети Алена Делона заставили его спутницу Роллен покинуть имение актера в коммуне Души департамента Луара. Они обвинили ее в психологическом насилии над актером и манипулировании им. В январе 2024 года радиостанция RTL сообщила, что прокуратура отказала в возбуждении дела после рассмотрения жалоб детей. Как уточнялось, в ведомстве сослались на недостаточность состава преступления. При этом ответные претензии Роллен против детей актера отклонили по той же причине. На прошлой неделе сын актера Энтони обвинил сестру в желании "вернуть" отца в Швейцарию, гражданином которой Ален Делон является, чтобы избежать "огромного налога" на наследство. При этом сам киноактер хочет провести остаток жизни в своем имении в коммуне Души-Монкорбон в Центральной Франции. Как утверждала его дочь, единственной причиной отвезти отца в Швейцарию было его лечение. Кроме того, Энтони подал заявление в полицию на свою сестру Анушку из-за того, что она не рассказала о тестах, которые актер проходил в Швейцарии в течение нескольких лет. По его словам, эти исследования якобы демонстрируют ухудшение когнитивных функций его отца. Позднее стало известно, что Ален Делон подаст на сына жалобу после этого высказывания. Сама Анушка также подала жалобу на брата за клевету. Кроме того, прокуратура начала предварительное расследование после заявления другого сына Делона — Алена-Фабьена — против Анушки, которая якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью.
https://ria.ru/20240113/alen_delon-1921061933.html
https://ria.ru/20230707/znamenitosti-1882767509.html
швейцария
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155740/88/1557408883_0:132:2048:1667_1920x0_80_0_0_8b2c2cd6883b1ff42411045a034d9ac2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, франция, ален делон
В мире, Швейцария, Франция, Ален Делон, Культура
Спутница Делона написала заявление на его детей в прокуратуру, пишут СМИ

Figaro: спутница Делона обвинила его детей в попытке убийства актера

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкФранцузский актер Ален Делон
Французский актер Ален Делон - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Французский актер Ален Делон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Спутница французского актера Алена Делона Хироми Роллен обратилась в прокуратуру, обвинив его детей в "попытке умышленного убийства" артиста, пишет газета Figaro со ссылкой на осведомленный источник.
«

"Женщина, которая называет себя спутницей Алена Делона, направила в пятницу письмо, в котором она требует у прокурора, <...> чтобы "было проведено срочное расследование" по фактам, которые, по ее мнению, схожи с "попыткой умышленного убийства" 88-летнего актера его детьми", — говорится в публикации.

По информации СМИ, Делон страдает онкологическим заболеванием крови — диффузной лимфомой.
Согласно статье, Роллен обвинила детей актера в том, что они якобы остановили его лечение, хотя осознавали, что оно "жизненно необходимо", и что такой шаг "ускорит кончину их отца". Она также связала прекращение лечения Делона с "внезапным, быстрым и серьезным ухудшением состояния его здоровья".
Французский актер Ален Делон - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Дети Алена Делона заживо похоронили своего отца
13 января, 08:00
В июле 2023 года дети Алена Делона заставили его спутницу Роллен покинуть имение актера в коммуне Души департамента Луара. Они обвинили ее в психологическом насилии над актером и манипулировании им. В январе 2024 года радиостанция RTL сообщила, что прокуратура отказала в возбуждении дела после рассмотрения жалоб детей. Как уточнялось, в ведомстве сослались на недостаточность состава преступления. При этом ответные претензии Роллен против детей актера отклонили по той же причине.
На прошлой неделе сын актера Энтони обвинил сестру в желании "вернуть" отца в Швейцарию, гражданином которой Ален Делон является, чтобы избежать "огромного налога" на наследство. При этом сам киноактер хочет провести остаток жизни в своем имении в коммуне Души-Монкорбон в Центральной Франции. Как утверждала его дочь, единственной причиной отвезти отца в Швейцарию было его лечение.
Кроме того, Энтони подал заявление в полицию на свою сестру Анушку из-за того, что она не рассказала о тестах, которые актер проходил в Швейцарии в течение нескольких лет. По его словам, эти исследования якобы демонстрируют ухудшение когнитивных функций его отца. Позднее стало известно, что Ален Делон подаст на сына жалобу после этого высказывания. Сама Анушка также подала жалобу на брата за клевету. Кроме того, прокуратура начала предварительное расследование после заявления другого сына Делона — Алена-Фабьена — против Анушки, которая якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью.
72-й Каннский кинофестиваль. День шестой - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Дети Делона подали иск на его сиделку за жестокость
7 июля 2023, 15:09
 
КультураВ миреШвейцарияФранцияАлен Делон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала