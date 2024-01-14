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СК завел дело по факту гибели бабушки с двумя внуками при пожаре под Пензой
СК завел дело по факту гибели бабушки с двумя внуками при пожаре под Пензой - РИА Новости, 14.01.2024
СК завел дело по факту гибели бабушки с двумя внуками при пожаре под Пензой
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели при пожаре пожилой женщины и двух ее внуков 7 и 18 лет под Пензой,... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T22:19
2024-01-14T22:19
2024-01-14T22:20
происшествия
россия
пенза
бессоновский район
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели при пожаре пожилой женщины и двух ее внуков 7 и 18 лет под Пензой, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. Ранее в главке МЧС по области сообщили, что частный дом на улице Кузнецова в селе Чемодановка Бессоновского района сгорел по всей площади днем в воскресенье. Площадь возгорания составила 81 квадратный метр. По данным ведомства, в результате пожара погибли три человека, включая семилетнего ребенка, и пострадала трехлетняя девочка, которая была спасена мамой и доставлена в больницу. "Возбуждено уголовное дело по факту смерти трех человек, один из которых несовершеннолетний, в результате пожара - по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По данным следствия, 14 января 2024 года в частном доме по улице Кузнецова в селе Чемодановка Бессоновского района произошел пожар. После ликвидации открытого пламени в доме обнаружены тела 73-летней женщины и ее внуков в возрасте 18 и семи лет", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают до четырех лет лишения свободы. Уточняется, что следователи и криминалисты работают на месте происшествия, с участием специалистов главка МЧС проводят осмотр места происшествия, изымают предметы, имеющие значение для дела.
https://ria.ru/20240114/pozhar-1921294360.html
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происшествия, россия, пенза, бессоновский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Пенза, Бессоновский район, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК завел дело по факту гибели бабушки с двумя внуками при пожаре под Пензой
СК завел дело по факту гибели бабушки с двумя внуками при пожаре под Пензой