https://ria.ru/20240114/davos-1921332661.html
В ЕС указали на разные подходы к "формуле Зеленского" на форуме в Давосе
В ЕС указали на разные подходы к "формуле Зеленского" на форуме в Давосе - РИА Новости, 14.01.2024
В ЕС указали на разные подходы к "формуле Зеленского" на форуме в Давосе
Источник в ЕС указал на разные подходы участников встречи по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине, которая прошла в Давосе на уровне... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T23:44
2024-01-14T23:44
2024-01-14T23:49
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БРЮССЕЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Источник в ЕС указал на разные подходы участников встречи по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине, которая прошла в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. "Западные партнеры выразили безоговорочную поддержку Украине", - указал источник. В то же время европейский представитель признал, что ряд стран глобального Юга "указали на необходимость учитывать опасения России". В свою очередь Украина предложила "провести в ближайшем будущем саммит на уровне лидеров, основываясь на подготовительной работе, проведенной за последний год". Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Встреча, в которой приняли участие 83 делегации, прошла перед началом Международного экономического форума в Давосе. "Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Владимира Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240114/plan-1921327293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Евросоюз
В ЕС указали на разные подходы к "формуле Зеленского" на форуме в Давосе
В ЕС указали на разные подходы участников форума в Давосе к "формуле Зеленского"
БРЮССЕЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Источник в ЕС указал на разные подходы участников встречи по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине, которая прошла в Давосе на уровне советников по нацбезопасности.
«
"Западные партнеры выразили безоговорочную поддержку Украине", - указал источник. В то же время европейский представитель признал, что ряд стран глобального Юга
"указали на необходимость учитывать опасения России".
В свою очередь Украина предложила "провести в ближайшем будущем саммит на уровне лидеров, основываясь на подготовительной работе, проведенной за последний год".
Ранее глава МИД Швейцарии
Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России
в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.
Министр обороны Украины отказался раскрыть план ВСУ на 2024 год
Встреча, в которой приняли участие 83 делегации, прошла перед началом Международного экономического форума в Давосе.
«
"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом
, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Владимира Зеленского
в Москве
считают полностью оторванной от реальности.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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