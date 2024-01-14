https://ria.ru/20240114/daniya-1921330399.html

СМИ: премьер Дании перепутала свою страну с Норвегией

СМИ: премьер Дании перепутала свою страну с Норвегией - РИА Новости, 14.01.2024

СМИ: премьер Дании перепутала свою страну с Норвегией

Датский премьер-министр Метте Фредериксен перепутала свою страну с Норвегией, отметив неправильный королевский дом на фото нового короля Дании в своем аккаунте... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T22:53

2024-01-14T22:53

2024-01-14T22:53

в мире

дания

норвегия

россия

маргрете ii

метте фредериксен

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Датский премьер-министр Метте Фредериксен перепутала свою страну с Норвегией, отметив неправильный королевский дом на фото нового короля Дании в своем аккаунте в соцсети, сообщает датская газета BT. В воскресенье Фредерик X стал новым королем Дании после отречения от престола его матери Маргрете II, правившей 52 года - дольше всех ее предшественников на монаршем престоле за всю историю королевства. "Метте Фредериксен хотела выразить свое почтение королю Фредерику и датскому королевскому дому в Instagram*. К сожалению, на фото к посту вместо датского был отмечен королевский дом Норвегии", - сообщает издание.Газета прикладывает к статье фото, опубликованное министром. На фото запечатлен новый король Дании Фредерик X в парадной форме, но вместо датского королевского дома отмечен норвежский. "Прошло примерно полчаса, прежде чем неправильный тег исправили", - добавляет издание.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240114/frederik-1921296716.html

https://ria.ru/20240106/otpravka-1919948086.html

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в мире, дания, норвегия, россия, маргрете ii, метте фредериксен