Рейтинг@Mail.ru
СМИ: премьер Дании перепутала свою страну с Норвегией - РИА Новости, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:53 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/daniya-1921330399.html
СМИ: премьер Дании перепутала свою страну с Норвегией
СМИ: премьер Дании перепутала свою страну с Норвегией - РИА Новости, 14.01.2024
СМИ: премьер Дании перепутала свою страну с Норвегией
Датский премьер-министр Метте Фредериксен перепутала свою страну с Норвегией, отметив неправильный королевский дом на фото нового короля Дании в своем аккаунте... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T22:53
2024-01-14T22:53
в мире
дания
норвегия
россия
маргрете ii
метте фредериксен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888139275_0:120:3002:1809_1920x0_80_0_0_c44fc076f994174373e065f1eaf4e71e.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Датский премьер-министр Метте Фредериксен перепутала свою страну с Норвегией, отметив неправильный королевский дом на фото нового короля Дании в своем аккаунте в соцсети, сообщает датская газета BT. В воскресенье Фредерик X стал новым королем Дании после отречения от престола его матери Маргрете II, правившей 52 года - дольше всех ее предшественников на монаршем престоле за всю историю королевства. &quot;Метте Фредериксен хотела выразить свое почтение королю Фредерику и датскому королевскому дому в Instagram*. К сожалению, на фото к посту вместо датского был отмечен королевский дом Норвегии&quot;, - сообщает издание.Газета прикладывает к статье фото, опубликованное министром. На фото запечатлен новый король Дании Фредерик X в парадной форме, но вместо датского королевского дома отмечен норвежский. "Прошло примерно полчаса, прежде чем неправильный тег исправили", - добавляет издание.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240114/frederik-1921296716.html
https://ria.ru/20240106/otpravka-1919948086.html
дания
норвегия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888139275_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_6a663b082702bfbd45c5b92abf00175e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, норвегия, россия, маргрете ii, метте фредериксен
В мире, Дания, Норвегия, Россия, Маргрете II, Метте Фредериксен
СМИ: премьер Дании перепутала свою страну с Норвегией

BT: Фредериксен перепутала Данию с Норвегией, отметив не тот королевский дом

© AP Photo / Francois WalschaertsПремьер-министр Дании Метте Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Francois Walschaerts
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Датский премьер-министр Метте Фредериксен перепутала свою страну с Норвегией, отметив неправильный королевский дом на фото нового короля Дании в своем аккаунте в соцсети, сообщает датская газета BT.
В воскресенье Фредерик X стал новым королем Дании после отречения от престола его матери Маргрете II, правившей 52 года - дольше всех ее предшественников на монаршем престоле за всю историю королевства.
Новый король Дании Фредерик X - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Новым королем Дании стал Фредерик X
Вчера, 16:55
«

"Метте Фредериксен хотела выразить свое почтение королю Фредерику и датскому королевскому дому в Instagram*. К сожалению, на фото к посту вместо датского был отмечен королевский дом Норвегии", - сообщает издание.

Газета прикладывает к статье фото, опубликованное министром. На фото запечатлен новый король Дании Фредерик X в парадной форме, но вместо датского королевского дома отмечен норвежский.
«
"Прошло примерно полчаса, прежде чем неправильный тег исправили", - добавляет издание.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Дания на полгода отложила передачу Украине первых истребителей F-16
6 января, 15:13
 
В миреДанияНорвегияРоссияМаргрете IIМетте Фредериксен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала