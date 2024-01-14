https://ria.ru/20240114/buk-1921237738.html
Расчет "Бука" сбил цель, направленную на гражданскую инфраструктуру
Расчет "Бука" сбил цель, направленную на гражданскую инфраструктуру - РИА Новости, 14.01.2024
Расчет "Бука" сбил цель, направленную на гражданскую инфраструктуру
Расчёт зенитного ракетного комплекса "Бук" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" пресек попытку воздушного удара ВСУ по объектам гражданской... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T07:08
2024-01-14T07:08
2024-01-14T07:08
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ЛУГАНСК, 14 янв – РИА Новости. Расчёт зенитного ракетного комплекса "Бук" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" пресек попытку воздушного удара ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе несения боевого дежурства расчет комплекса засек высотную скоростную цель, запущенную со стороны противника, и за считанные секунды уничтожил ее", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчет "Бука" сбил цель, направленную на гражданскую инфраструктуру
Расчет "Бука" сбил цель, которую ВСУ направили на гражданскую инфраструктуру