https://ria.ru/20240114/buk-1921237738.html

Расчет "Бука" сбил цель, направленную на гражданскую инфраструктуру

Расчет "Бука" сбил цель, направленную на гражданскую инфраструктуру - РИА Новости, 14.01.2024

Расчет "Бука" сбил цель, направленную на гражданскую инфраструктуру

Расчёт зенитного ракетного комплекса "Бук" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" пресек попытку воздушного удара ВСУ по объектам гражданской... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T07:08

2024-01-14T07:08

2024-01-14T07:08

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 14 янв – РИА Новости. Расчёт зенитного ракетного комплекса "Бук" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" пресек попытку воздушного удара ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе несения боевого дежурства расчет комплекса засек высотную скоростную цель, запущенную со стороны противника, и за считанные секунды уничтожил ее", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240114/bespilotniki-1921230209.html

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