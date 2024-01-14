https://ria.ru/20240114/braziliya-1921240491.html

Россия вошла в первую пятерку поставщиков товаров в Бразилию

Россия вошла в первую пятерку поставщиков товаров в Бразилию - РИА Новости, 14.01.2024

Россия вошла в первую пятерку поставщиков товаров в Бразилию

Россия по итогам 2023 года впервые вошла в пятерку крупнейших экспортеров товаров в Бразилию, следует из расчетов РИА Новости по данным бразильской статслужбы. РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T08:13

2024-01-14T08:13

2024-01-14T08:13

экономика

бразилия

россия

китай

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия по итогам 2023 года впервые вошла в пятерку крупнейших экспортеров товаров в Бразилию, следует из расчетов РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, Бразилия в прошлом году нарастила импорт российских товаров на 27% - до рекордных 10 миллиардов долларов. Это позволило России подняться на одну позицию и стать пятым крупнейшим поставщиком продукции в южноамериканскую страну. Лидерство шестой год подряд сохраняет Китай, хотя его поставки сократились на 12,5% - до 53,2 миллиарда долларов. Американский импорт уменьшился за прошлый год сразу на четверть - до 38 миллиардов долларов, при этом страна осталась вторым крупнейшим экспортером продукции в Бразилию. Германия поднялась на третье место с четвертого на фоне роста своего экспорта почти на 3% - до 13,1 миллиарда долларов. А вот Аргентина стала четвертой после того, как ее экспорт опустился на 8%, до 12 миллиардов долларов. В десятку крупнейших экспортеров по итогам 2023 года также входят Индия (снижение на 22%, до 6,9 миллиарда долларов), Италия (рост на 5%, до 5,9 миллиарда долларов), Мексика (рост на 5%, до 5,54 миллиарда долларов), Франция (рост на 11%, до 5,5 миллиарда долларов) и Япония (снижение на 3%, до 5,1 миллиарда долларов). За прошлый год Бразилия сократила импорт товаров на 12% - до 240,8 миллиарда долларов, а экспорт товаров увеличился на 2% - до 339,7 миллиарда долларов. В результате торговый профицит Бразилии увеличился в 1,6 раза, до рекордных 98,9 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240110/tovarooborot-1920423976.html

https://ria.ru/20231228/braziliya-1918686578.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, бразилия, россия, китай