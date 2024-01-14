https://ria.ru/20240114/braziliya-1921240491.html
Россия вошла в первую пятерку поставщиков товаров в Бразилию
Россия вошла в первую пятерку поставщиков товаров в Бразилию - РИА Новости, 14.01.2024
Россия вошла в первую пятерку поставщиков товаров в Бразилию
Россия по итогам 2023 года впервые вошла в пятерку крупнейших экспортеров товаров в Бразилию, следует из расчетов РИА Новости по данным бразильской статслужбы. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T08:13
2024-01-14T08:13
2024-01-14T08:13
экономика
бразилия
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/75667/36/756673637_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_91b104d09dd77c37456429332d837549.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия по итогам 2023 года впервые вошла в пятерку крупнейших экспортеров товаров в Бразилию, следует из расчетов РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, Бразилия в прошлом году нарастила импорт российских товаров на 27% - до рекордных 10 миллиардов долларов. Это позволило России подняться на одну позицию и стать пятым крупнейшим поставщиком продукции в южноамериканскую страну. Лидерство шестой год подряд сохраняет Китай, хотя его поставки сократились на 12,5% - до 53,2 миллиарда долларов. Американский импорт уменьшился за прошлый год сразу на четверть - до 38 миллиардов долларов, при этом страна осталась вторым крупнейшим экспортером продукции в Бразилию. Германия поднялась на третье место с четвертого на фоне роста своего экспорта почти на 3% - до 13,1 миллиарда долларов. А вот Аргентина стала четвертой после того, как ее экспорт опустился на 8%, до 12 миллиардов долларов. В десятку крупнейших экспортеров по итогам 2023 года также входят Индия (снижение на 22%, до 6,9 миллиарда долларов), Италия (рост на 5%, до 5,9 миллиарда долларов), Мексика (рост на 5%, до 5,54 миллиарда долларов), Франция (рост на 11%, до 5,5 миллиарда долларов) и Япония (снижение на 3%, до 5,1 миллиарда долларов). За прошлый год Бразилия сократила импорт товаров на 12% - до 240,8 миллиарда долларов, а экспорт товаров увеличился на 2% - до 339,7 миллиарда долларов. В результате торговый профицит Бразилии увеличился в 1,6 раза, до рекордных 98,9 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240110/tovarooborot-1920423976.html
https://ria.ru/20231228/braziliya-1918686578.html
бразилия
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/75667/36/756673637_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4053712e2c16cd62c1a70a658baee4bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, бразилия, россия, китай
Экономика, Бразилия, Россия, Китай
Россия вошла в первую пятерку поставщиков товаров в Бразилию
Россия впервые стала пятым крупнейшим поставщиком продукции в Бразилию