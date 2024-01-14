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Захарова обвинила США в гибели блогера Лиры - РИА Новости, 14.01.2024
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18:39 14.01.2024 (обновлено: 18:49 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/bloger-1921308977.html
Захарова обвинила США в гибели блогера Лиры
Захарова обвинила США в гибели блогера Лиры - РИА Новости, 14.01.2024
Захарова обвинила США в гибели блогера Лиры
Администрация президента США Джо Байдена несет ответственность за гибель в украинской тюрьме американского блогера Гонсало Лиры, Вашингтон не воспользовался... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T18:39
2024-01-14T18:49
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена несет ответственность за гибель в украинской тюрьме американского блогера Гонсало Лиры, Вашингтон не воспользовался влиянием на Киев для освобождения своего гражданина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".&quot;Могли ли в Белом доме, в Госдепартаменте, Конгрессе не знать о ситуации с их гражданином и американским журналистом? Не могли, потому что ведущие американские общественные деятели неделями привлекали внимание к этому случаю. …Возможно, просто Белый дом ничего не мог в этой ситуации предпринять? Неправда! Ровно противоположное&quot;, - отметила Захарова.Дипломат добавила, что с учетом объемов финансирования, которое Вашингтон передает Киеву, у администрации Байдена было возможности вызволить из украинской тюрьмы гражданина США. "Они все это знали, и они отдали своего американского гражданина и журналиста не просто на откуп, им не от чего было откупаться, а как расходный материал", - заключила Захарова. Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.
https://ria.ru/20240114/medvedev-1921286208.html
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в мире, сша, киев, мария захарова, гонсало лира, джо байден, государственный департамент сша, оон
В мире, США, Киев, Мария Захарова, Гонсало Лира, Джо Байден, Государственный департамент США, ООН
Захарова обвинила США в гибели блогера Лиры

Захарова: ответственность за гибель блогера Лиры в украинской тюрьме несут США

© Gonzalo Lira/YoutubeБлогер Гонсало Лира
Блогер Гонсало Лира
© Gonzalo Lira/Youtube
Блогер Гонсало Лира. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена несет ответственность за гибель в украинской тюрьме американского блогера Гонсало Лиры, Вашингтон не воспользовался влиянием на Киев для освобождения своего гражданина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
«

"Могли ли в Белом доме, в Госдепартаменте, Конгрессе не знать о ситуации с их гражданином и американским журналистом? Не могли, потому что ведущие американские общественные деятели неделями привлекали внимание к этому случаю. …Возможно, просто Белый дом ничего не мог в этой ситуации предпринять? Неправда! Ровно противоположное", - отметила Захарова.

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Дипломат добавила, что с учетом объемов финансирования, которое Вашингтон передает Киеву, у администрации Байдена было возможности вызволить из украинской тюрьмы гражданина США.
«
"Они все это знали, и они отдали своего американского гражданина и журналиста не просто на откуп, им не от чего было откупаться, а как расходный материал", - заключила Захарова.
Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.
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13 января, 01:56
 
В миреСШАКиевМария ЗахароваГонсало ЛираДжо БайденГосударственный департамент СШАООН
 
 
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