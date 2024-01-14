https://ria.ru/20240114/bloger-1921308977.html

Захарова обвинила США в гибели блогера Лиры

Захарова обвинила США в гибели блогера Лиры - РИА Новости, 14.01.2024

Захарова обвинила США в гибели блогера Лиры

Администрация президента США Джо Байдена несет ответственность за гибель в украинской тюрьме американского блогера Гонсало Лиры, Вашингтон не воспользовался... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T18:39

2024-01-14T18:39

2024-01-14T18:49

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена несет ответственность за гибель в украинской тюрьме американского блогера Гонсало Лиры, Вашингтон не воспользовался влиянием на Киев для освобождения своего гражданина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1"."Могли ли в Белом доме, в Госдепартаменте, Конгрессе не знать о ситуации с их гражданином и американским журналистом? Не могли, потому что ведущие американские общественные деятели неделями привлекали внимание к этому случаю. …Возможно, просто Белый дом ничего не мог в этой ситуации предпринять? Неправда! Ровно противоположное", - отметила Захарова.Дипломат добавила, что с учетом объемов финансирования, которое Вашингтон передает Киеву, у администрации Байдена было возможности вызволить из украинской тюрьмы гражданина США. "Они все это знали, и они отдали своего американского гражданина и журналиста не просто на откуп, им не от чего было откупаться, а как расходный материал", - заключила Захарова. Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.

https://ria.ru/20240114/medvedev-1921286208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, киев, мария захарова, гонсало лира, джо байден, государственный департамент сша, оон