Захарова обвинила США в гибели блогера Лиры
Захарова: ответственность за гибель блогера Лиры в украинской тюрьме несут США
Блогер Гонсало Лира. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена несет ответственность за гибель в украинской тюрьме американского блогера Гонсало Лиры, Вашингтон не воспользовался влиянием на Киев для освобождения своего гражданина, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
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"Могли ли в Белом доме, в Госдепартаменте, Конгрессе не знать о ситуации с их гражданином и американским журналистом? Не могли, потому что ведущие американские общественные деятели неделями привлекали внимание к этому случаю. …Возможно, просто Белый дом ничего не мог в этой ситуации предпринять? Неправда! Ровно противоположное", - отметила Захарова.
Дипломат добавила, что с учетом объемов финансирования, которое Вашингтон передает Киеву, у администрации Байдена было возможности вызволить из украинской тюрьмы гражданина США.
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"Они все это знали, и они отдали своего американского гражданина и журналиста не просто на откуп, им не от чего было откупаться, а как расходный материал", - заключила Захарова.
Ранее госдеп США подтвердил гибель Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти блогера сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" Лиры, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.