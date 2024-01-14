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Десантники за сутки ликвидировали в Херсонской области пять дронов ВСУ
Десантники за сутки ликвидировали в Херсонской области пять дронов ВСУ - РИА Новости, 14.01.2024
Десантники за сутки ликвидировали в Херсонской области пять дронов ВСУ
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских десантников из состава группировки войск "Днепр" за сутки сбили и... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T04:05
2024-01-14T04:05
2024-01-14T04:05
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ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских десантников из состава группировки войск "Днепр" за сутки сбили и подавили в общей сложности пять дронов ВСУ на Херсонском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских десантников из состава группировки войск "Днепр" постоянно несут боевое дежурство по прикрытию частей и подразделений соединения от средств воздушного нападения и разведки противника", - сообщили в Минобороны. Уточняется, что как только дежурные средства засекают беспилотники ВСУ у российских позиций, то задействуется система РЭБ и ПВО. "Таким образом, были сбиты средствами ПВО (за сутки) два ударных беспилотника ВСУ, в том числе квадрокоптер со сбросами и октакоптер типа "Баба Яга". Средствами РЭБ подавлено три FPV-дрона", - сообщили в оборонном ведомстве.
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Десантники за сутки ликвидировали в Херсонской области пять дронов ВСУ
Подразделения ПВО и РЭБ ВДВ за сутки сбили в Херсонской области пять БПЛА ВСУ
ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских десантников из состава группировки войск "Днепр" за сутки сбили и подавили в общей сложности пять дронов ВСУ на Херсонском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских десантников из состава группировки войск "Днепр" постоянно несут боевое дежурство по прикрытию частей и подразделений соединения от средств воздушного нападения и разведки противника", - сообщили в Минобороны.
Уточняется, что как только дежурные средства засекают беспилотники ВСУ у российских позиций, то задействуется система РЭБ и ПВО.
"Таким образом, были сбиты средствами ПВО (за сутки) два ударных беспилотника ВСУ, в том числе квадрокоптер со сбросами и октакоптер типа "Баба Яга". Средствами РЭБ подавлено три FPV-дрона", - сообщили в оборонном ведомстве.
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