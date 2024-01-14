Рейтинг@Mail.ru
Десантники за сутки ликвидировали в Херсонской области пять дронов ВСУ - РИА Новости, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:05 14.01.2024
https://ria.ru/20240114/bespilotniki-1921230209.html
Десантники за сутки ликвидировали в Херсонской области пять дронов ВСУ
Десантники за сутки ликвидировали в Херсонской области пять дронов ВСУ - РИА Новости, 14.01.2024
Десантники за сутки ликвидировали в Херсонской области пять дронов ВСУ
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских десантников из состава группировки войск "Днепр" за сутки сбили и... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T04:05
2024-01-14T04:05
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919959166_0:212:2885:1835_1920x0_80_0_0_e7dc3231141967608e64009ae6e5921e.jpg
ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских десантников из состава группировки войск "Днепр" за сутки сбили и подавили в общей сложности пять дронов ВСУ на Херсонском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских десантников из состава группировки войск "Днепр" постоянно несут боевое дежурство по прикрытию частей и подразделений соединения от средств воздушного нападения и разведки противника", - сообщили в Минобороны. Уточняется, что как только дежурные средства засекают беспилотники ВСУ у российских позиций, то задействуется система РЭБ и ПВО. "Таким образом, были сбиты средствами ПВО (за сутки) два ударных беспилотника ВСУ, в том числе квадрокоптер со сбросами и октакоптер типа "Баба Яга". Средствами РЭБ подавлено три FPV-дрона", - сообщили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240110/bespilotnik-1920541848.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919959166_179:0:2708:1896_1920x0_80_0_0_770042045fcfcc69bfbbb1e19823e691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Десантники за сутки ликвидировали в Херсонской области пять дронов ВСУ

Подразделения ПВО и РЭБ ВДВ за сутки сбили в Херсонской области пять БПЛА ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКомандная машина зенитно-ракетного комплекса
Командная машина зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Командная машина зенитно-ракетного комплекса . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских десантников из состава группировки войск "Днепр" за сутки сбили и подавили в общей сложности пять дронов ВСУ на Херсонском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских десантников из состава группировки войск "Днепр" постоянно несут боевое дежурство по прикрытию частей и подразделений соединения от средств воздушного нападения и разведки противника", - сообщили в Минобороны.
Уточняется, что как только дежурные средства засекают беспилотники ВСУ у российских позиций, то задействуется система РЭБ и ПВО.
"Таким образом, были сбиты средствами ПВО (за сутки) два ударных беспилотника ВСУ, в том числе квадрокоптер со сбросами и октакоптер типа "Баба Яга". Средствами РЭБ подавлено три FPV-дрона", - сообщили в оборонном ведомстве.
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Над Воронежской областью сбили украинский беспилотник
10 января, 15:41
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала