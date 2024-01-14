https://ria.ru/20240114/bespilotniki-1921230209.html

Десантники за сутки ликвидировали в Херсонской области пять дронов ВСУ

Десантники за сутки ликвидировали в Херсонской области пять дронов ВСУ - РИА Новости, 14.01.2024

Десантники за сутки ликвидировали в Херсонской области пять дронов ВСУ

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских десантников из состава группировки войск "Днепр" за сутки сбили и... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T04:05

2024-01-14T04:05

2024-01-14T04:05

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ЛУГАНСК, 14 янв - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских десантников из состава группировки войск "Днепр" за сутки сбили и подавили в общей сложности пять дронов ВСУ на Херсонском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских десантников из состава группировки войск "Днепр" постоянно несут боевое дежурство по прикрытию частей и подразделений соединения от средств воздушного нападения и разведки противника", - сообщили в Минобороны. Уточняется, что как только дежурные средства засекают беспилотники ВСУ у российских позиций, то задействуется система РЭБ и ПВО. "Таким образом, были сбиты средствами ПВО (за сутки) два ударных беспилотника ВСУ, в том числе квадрокоптер со сбросами и октакоптер типа "Баба Яга". Средствами РЭБ подавлено три FPV-дрона", - сообщили в оборонном ведомстве.

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, в мире